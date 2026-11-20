Canarias encara la recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con 68.574 solicitudes de voto por correo admitidas. Los datos hechos públicos este viernes por Correos confirman el peso específico del Archipiélago en esta modalidad de sufragio: las Islas concentran el 6,24% de las 1.099.687 peticiones tramitadas en el conjunto de España, una proporción que supera ampliamente el peso demográfico del territorio en el censo nacional.

El reparto interno mantiene la ventaja habitual de la provincia oriental sobre la occidental. Las Palmas acumula 36.108 solicitudes validadas, mientras que Santa Cruz de Tenerife se queda en 32.466. La brecha entre ambas circunscripciones asciende a 3.642 peticiones, reflejo directo de la distribución poblacional y de la movilidad laboral y estudiantil que caracteriza a ambos polos del Archipiélago.

La fricción presencial sigue dominando el trámite

Más allá del volumen total, el desglose operativo de Correos revela una realidad incómoda sobre la digitalización de los trámites electorales en España. Pese a la disponibilidad de la vía telemática, la gran mayoría de los ciudadanos continúa asumiendo el coste de oportunidad de desplazarse físicamente a una sucursal postal. En Canarias, 41.661 electores, el 60,75% del total, gestionaron su petición de forma presencial en las oficinas, frente a los 26.913 que completaron el proceso a través de internet (39,25%).

El patrón se repite con escasas variaciones en las dos provincias. En Las Palmas, 21.621 solicitudes se formalizaron en ventanilla y 14.487 por vía electrónica. En Santa Cruz de Tenerife, la proporción presencial es ligeramente superior: 20.040 trámites en oficina frente a 12.426 realizados de forma telemática. La dependencia del papel y de los certificados digitales de acceso complejo sigue actuando como un cuello de botella que sobrecarga la red postal pública en cada cita con las urnas.

Repunte frente a 2019 y corrección tras la anomalía de 2023

En términos comparativos, la convocatoria del 29 de noviembre confirma una consolidación estructural del voto por correo cuando se analiza frente a un escenario equiparable en el calendario. Las 1.099.687 solicitudes admitidas en toda España representan un incremento del 11,47% respecto a las elecciones generales de noviembre de 2019, cuando se contabilizaron 986.446 peticiones.

El contraste con julio de 2023 arroja, en cambio, un desplome del 58,07%. Aquella cita, fijada en pleno periodo vacacional, disparó las peticiones hasta los 2.622.755 electores y sometió a la estructura logística de Correos a una tensión sin precedentes. El retorno a una fecha otoñal normaliza la demanda, aunque mantiene el listón por encima del millón de votantes a distancia.

Para quienes ya cuentan con su solicitud admitida en Canarias, el calendario entra en su fase decisiva. La Junta Electoral Central ha ampliado el margen operativo y permite depositar el sobre con el voto en cualquier oficina de Correos hasta el jueves 26 de noviembre, con las 14:00 horas como límite improrrogable.

El procedimiento exige que el elector acuda en persona y acredite su identidad mediante el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. Si no puede desplazarse, la normativa habilita la entrega a través de un tercero, siempre que presente una autorización firmada por el votante acompañada de las fotocopias de los documentos de identidad de ambas personas. Un trámite sencillo en apariencia, pero sujeto a plazos estrictos que no admiten demoras logísticas de última hora.