El Cabildo de Tenerife comenzará este lunes 23 de noviembre las obras de rehabilitación del firme del acceso norte del Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife, una actuación que provocará cambios provisionales en varias líneas de guagua y servicios de conexión.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 82.179,97 euros y tendrán un plazo previsto de ejecución de un mes.

La intervención responde al deterioro del pavimento en diferentes puntos del Intercambiador. En el acceso norte, utilizado diariamente por más de 1.000 guaguas, se han detectado grietas, deformaciones y baches.

En la zona exterior existen además adoquines sueltos, hundimientos y puntos en los que se acumula agua cuando se producen lluvias.

Cambios en las líneas 910, 014 y 020

Las obras se desarrollarán en dos fases para mantener operativo el Intercambiador.

Durante la primera, centrada en el acceso norte de guaguas por la calle Doctor Antonio Perera Reyes, las líneas 014 y 910 de Titsa cambiarán temporalmente de ubicación.

La línea 014 saldrá desde la dársena 38 y la 910 desde la dársena 39, en el espacio utilizado actualmente por los servicios de taxi frente a los juzgados.

La línea 020 exprés, que conecta el Intercambiador con el Aeropuerto de Tenerife Norte, pasará a operar desde la dársena 43, junto a la cafetería y frente a la parada del tranvía.

También cambiarán las conexiones con los ferris. El servicio de Fred. Olsen utilizará la dársena 45 y el de Balearia la 46, ambas situadas al final de la avenida Víctor Zurita Soler.

Una vez concluida esta primera fase, las líneas 910 y 014 volverán a sus ubicaciones habituales y comenzará la rehabilitación del área exterior. Los taxis, las conexiones con los ferris y la línea 020 permanecerán entonces en sus posiciones provisionales hasta que terminen las obras.

Sustitución del pavimento

El proyecto ha sido adjudicado a Asyota Asfaltos y Obras SL e incluye la retirada de los pavimentos deteriorados, la renovación de las capas del firme y la aplicación de nuevas mezclas asfálticas.

En la zona exterior se retirará también el adoquinado actual para sustituirlo por un nuevo pavimento.

La actuación contempla además la reposición de la señalización horizontal y la instalación de señalización provisional para ordenar los recorridos de peatones, viajeros y vehículos mientras duren los trabajos.