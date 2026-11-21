Hubo un tiempo en el que entrábamos en una tienda buscando algo que necesitábamos. Unos zapatos, un electrodoméstico, un regalo para alguien especial. Comparábamos precios, preguntábamos por las características del producto y, finalmente, decidíamos si merecía la pena gastar nuestro dinero.

Ahora hay personas dispuestas a pagar por una caja cerrada sin tener la menor idea de lo que encontrarán dentro.

No es una exageración ni una ocurrencia de las redes sociales. Los llamados paquetes misteriosos se han convertido en un modelo de negocio que recorre establecimientos comerciales y centros comerciales de distintas ciudades españolas. La propuesta resulta tan sencilla como sorprendente: elegir un paquete, pagarlo y descubrir después qué se ha comprado.

Puede aparecer un artículo de electrónica, una prenda de ropa, un utensilio doméstico o cualquier objeto de escasa utilidad para quien acaba de adquirirlo.

Da igual. El verdadero producto parece ser la emoción de abrir la caja.

Y ahí surge una pregunta que merece cierta reflexión, especialmente cuando nos acercamos a las fechas de mayor actividad comercial del año: ¿en qué momento hemos pasado de comprar lo que necesitamos a necesitar comprar algo, aunque no sepamos qué es?

El misterio también se vende, y a veces por kilos

El funcionamiento de estos negocios tiene su origen en el enorme volumen de mercancías que mueve el comercio electrónico.

Paquetes que no llegan a sus destinatarios, devoluciones y artículos procedentes de excedentes comerciales pueden terminar agrupados en lotes que determinadas empresas adquieren para comercializarlos nuevamente.

Algunos establecimientos ofrecen estas cajas al peso. El cliente puede examinar el tamaño, tocar el envoltorio e intentar adivinar qué contiene, pero no abrirlo antes de pasar por caja.

En España se han organizado ventas temporales de este tipo en distintas ciudades. En febrero de este año, por ejemplo, una de estas iniciativas llegó a San Sebastián con precios de 2,29 y 2,99 euros por cada cien gramos, dependiendo de la categoría del paquete.

Eso significa que una caja de un kilo podía costar entre 22,90 y 29,90 euros sin que el comprador conociera su contenido.

El atractivo comercial no reside necesariamente en el valor real del artículo. Está en la posibilidad de encontrar algo mucho más caro de lo que se ha pagado.

Un teléfono móvil, unos auriculares de última generación o cualquier producto de electrónica se convierten en el premio imaginado. Lo que finalmente aparece dentro puede ser bastante menos emocionante.

El mecanismo recuerda al de una sorpresa de cumpleaños, aunque con una diferencia fundamental: aquí es el propio consumidor quien paga por recibir algo que nadie le ha garantizado que necesite.

Los promotores de estas iniciativas destacan que permiten dar una segunda vida a mercancías que podrían acabar desechadas. Es un argumento que merece ser considerado. Recuperar productos y evitar residuos puede tener sentido desde el punto de vista ambiental.

Otra cuestión distinta es presentar esa reutilización como una invitación permanente a comprar objetos que quizá nunca lleguen a utilizarse.

La Asociación Española de Consumidores ya ha expresado su preocupación por este modelo comercial y ha solicitado inspecciones para garantizar los derechos de quienes participan en estas compras.

La Navidad y el negocio de despertar deseos

La aparición de estas fórmulas comerciales coincide con una época en la que las empresas multiplican sus esfuerzos para captar nuestra atención.

Primero llega el Black Friday. Después, el Cyber Monday. A continuación, las campañas navideñas, los regalos de Reyes y las rebajas de enero.

Durante semanas, el consumidor recibe una sucesión de mensajes que giran alrededor de una misma idea: hay una oportunidad que no debería dejar escapar.

El problema aparece cuando la oportunidad deja de responder a una necesidad y se convierte en una excusa para gastar.

Un estudio de Ipsos elaborado para Amazon y publicado este 19 de noviembre señala que el 71% de los consumidores españoles tiene previsto realizar compras durante el Black Friday de 2026. El 58% planea adelantar sus adquisiciones navideñas aprovechando las ofertas.

Son datos que muestran la importancia que estas campañas tienen en los hábitos de consumo. No significan que todas esas compras sean innecesarias ni impulsivas. Muchas familias aprovechan los descuentos para adquirir productos que ya tenían previsto comprar.

Sin embargo, las cajas misteriosas representan una versión particularmente llamativa de la lógica comercial actual.

Aquí no hace falta convencer al cliente de las prestaciones de un producto. Ni siquiera es necesario mostrarlo.

Basta con despertar su curiosidad.

El envoltorio adquiere más protagonismo que el contenido. La incertidumbre se transforma en reclamo publicitario y la posibilidad de encontrar una ganga termina justificando un desembolso que, en otras circunstancias, quizá no se habría producido.

Las redes sociales amplifican el fenómeno. Los vídeos de personas abriendo paquetes y descubriendo su contenido convierten una compra individual en entretenimiento para miles de espectadores.

Y, como sucede con tantas tendencias digitales, lo extraordinario suele tener más posibilidades de circular que lo cotidiano.

Resulta mucho más atractivo mostrar a alguien que encuentra un dispositivo de gran valor que a quien descubre una funda incompatible con su teléfono o un accesorio que nunca utilizará.

La imagen del premio alimenta las expectativas. La del objeto inútil rara vez despierta el mismo entusiasmo.

Todo ello plantea también una cuestión sobre la información que recibe el comprador. Antes de participar en estas ventas conviene conocer la identidad del vendedor, las condiciones de compra, las garantías aplicables y los derechos de reclamación. El hecho de que el contenido sea una sorpresa no elimina automáticamente las obligaciones legales del comerciante.

Comprar una caja misteriosa puede ser una experiencia divertida, una curiosidad ocasional o una manera de encontrar algún artículo aprovechable. No todas las personas que participan en estas iniciativas tienen un problema de consumo ni todas las operaciones esconden un engaño.

La reflexión va más allá de quienes venden estos paquetes.

Estamos a las puertas de una Navidad en la que volveremos a escuchar mensajes sobre la importancia de compartir tiempo, cuidar a quienes tenemos cerca y disfrutar de las pequeñas cosas. Al mismo tiempo, buena parte de la actividad comercial estará orientada a convencernos de que siempre nos falta algo.

Quizá el verdadero misterio no sea descubrir qué contiene una caja.

Lo verdaderamente sorprendente es que hayamos conseguido convertir en un negocio la posibilidad de pagar por algo que ni conocemos ni sabemos si queremos.

Y que, además, nos parezca una buena oportunidad.