El Ayuntamiento de Gáldar ha formalizado una demanda contra el Ministerio de Hacienda por su exclusión de una convocatoria de fondos europeos que podía aportar hasta 15 millones de euros al municipio. El procedimiento judicial, abierto desde septiembre, entra ahora en una nueva fase con la presentación de los argumentos municipales y un informe pericial que cuestiona los motivos de la decisión administrativa.

El Consistorio sostiene que su propuesta fue descartada sin una valoración adecuada de la documentación aportada. Hacienda, según la versión municipal, consideró que la estrategia presentada contenía un diagnóstico demasiado breve y una planificación básica.

Gáldar rechaza esa interpretación. Asegura que el expediente incluía un diagnóstico de 132 páginas, actuaciones definidas y un horizonte de planificación hasta 2030.

El asunto no es menor para las cuentas municipales. La convocatoria de fondos FEDER para Planes de Actuación Integrados (EDIL) ofrecía la posibilidad de financiar inversiones que el Ayuntamiento considera importantes para el desarrollo del municipio.

Un informe compara Gáldar con otros cinco municipios canarios

La demanda se ha presentado ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Entre la documentación aportada figura un dictamen pericial que compara la propuesta de Gáldar con las estrategias de Los Realejos, Candelaria, Tías, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana, admitidas en la convocatoria.

Según el Ayuntamiento, el informe concluye que su proyecto reunía los requisitos necesarios para pasar a la fase de valoración.

La estrategia municipal incluía 21 actuaciones agrupadas en tres ejes —social, ambiental y económico— y contemplaba una inversión global de 42,9 millones de euros. De ese conjunto se seleccionó un plan de 15 millones para concurrir a la financiación europea.

La defensa jurídica de Gáldar sostiene que algunos aspectos utilizados para justificar su exclusión fueron examinados y puntuados en las propuestas de otros municipios.

Esa diferencia de tratamiento constituye uno de los principales argumentos de la demanda, aunque todavía deberá ser examinada por el tribunal.

El Ayuntamiento no reclama una adjudicación automática

La pretensión municipal tiene un alcance concreto: anular la exclusión y conseguir que su propuesta sea evaluada con los mismos criterios que las demás candidaturas.

Si el proyecto obtiene la puntuación mínima exigida, Gáldar solicita poder acceder a los fondos disponibles o quedar incluido en la relación de reserva.

El Ayuntamiento sostiene que no pretende retirar financiación a otros municipios beneficiarios.

El procedimiento ya había registrado un avance en septiembre, cuando el TSJ de Madrid admitió a trámite el recurso y requirió documentación del expediente de evaluación.

La formalización de la demanda no significa que el Ayuntamiento haya ganado el litigio ni que tenga reconocidos los 15 millones de euros.

La decisión sobre la legalidad de la exclusión sigue pendiente.

Mientras tanto, el caso plantea una cuestión de interés para otras administraciones locales: cómo se aplican los criterios de admisión y valoración en convocatorias competitivas de fondos europeos.

Para Gáldar, el resultado puede determinar si su proyecto obtiene una segunda oportunidad. Para Hacienda, el procedimiento supondrá defender ante los tribunales los motivos por los que dejó fuera la propuesta municipal.