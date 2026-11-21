La polémica por la cancelación del Belén de Arena de Las Canteras ha dado un nuevo giro. La familia Rodríguez Medina, impulsora de este acontecimiento navideño desde 2006, ha salido públicamente al paso de las acusaciones del concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, y ha situado el conflicto más allá de la financiación: denuncia que el Ayuntamiento ha intentado registrar una marca vinculada al proyecto que lleva dos décadas organizando.

El director del Belén de Arena, Aday Rodríguez, explicó este viernes que la decisión de suspender la edición de 2026 responde a una pérdida de confianza con la administración municipal, después de varios desencuentros relacionados con el presupuesto y la titularidad de la marca.

La respuesta llega tres días después de que Quevedo acusara a la empresa promotora, Go Beyond, de intentar presionar al Ayuntamiento para obtener una mayor aportación económica. Los organizadores rechazan esa interpretación y estudian emprender acciones judiciales por las declaraciones del concejal.

El enfrentamiento deja a Las Palmas de Gran Canaria sin uno de sus principales reclamos navideños, una instalación que ha recibido a más de tres millones de visitantes a lo largo de su trayectoria.

Una disputa por la marca que comenzó en 2024

Según la versión de la familia Rodríguez Medina, el Ayuntamiento intentó registrar la denominación «Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria», una iniciativa de la que tuvieron conocimiento en 2024.

Los promotores sostienen que cuentan desde 2015 con el registro de la marca «Belén de Arena de Las Canteras» y que han presentado alegaciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para defender sus derechos.

Aday Rodríguez asegura que el Consistorio volvió a intentar inscribir la denominación a su nombre en mayo de este año.

El director del proyecto explicó que, pese a los primeros desacuerdos, decidieron mantener las ediciones de 2024 y 2025 con la esperanza de alcanzar un entendimiento con la administración municipal.

La disputa por las marcas es una de las cuestiones pendientes de aclaración. La existencia de solicitudes y alegaciones no permite concluir, por sí sola, quién tiene derecho exclusivo sobre cada denominación. Esa cuestión deberá resolverse conforme a los expedientes correspondientes.

De los 81.000 euros municipales a los 200.000 solicitados

El otro gran motivo de enfrentamiento es económico.

Para la edición de este año, Turismo LPA tenía prevista una aportación de 81.005 euros, impuestos incluidos. Los organizadores habían solicitado 200.000 euros de financiación municipal para un proyecto cuyo presupuesto global, según su propuesta, ascendía a unos 490.000 euros.

Quevedo considera que ese incremento no estaba suficientemente justificado y ha señalado una diferencia superior a 180.000 euros entre el presupuesto presentado al Ayuntamiento y el estudio económico remitido a Costas.

Los promotores reconocen la existencia de documentos con importes distintos, pero explican que el presupuesto presentado ante Costas respondía a una previsión ajustada a las circunstancias de aquel momento.

La familia también sostiene que el apoyo municipal ha perdido peso respecto a los primeros años del Belén. Recuerda que en 2006 el Ayuntamiento aportó 107.000 euros, aunque entonces el modelo de financiación era diferente y todavía no se había incorporado el conjunto de patrocinadores y administraciones que participaron posteriormente.

Por su parte, el Consistorio defiende que el Belén de Arena ha sido una de las iniciativas con mayor respaldo económico de Turismo LPA y que las aportaciones municipales se han incrementado en los últimos ejercicios.

Los organizadores insisten en que el presupuesto solicitado respondía a la necesidad de mantener la calidad artística y mejorar las condiciones de los profesionales que participan en la elaboración de las esculturas.

Aday Rodríguez también ha rechazado que la cancelación obedezca a intereses electorales, como había sugerido Quevedo, y ha defendido que el proyecto ha colaborado durante años con gobiernos municipales de diferentes formaciones políticas.

Pese al enfrentamiento, la familia asegura que no contempla trasladar el Belén de Arena a otro municipio y mantiene su disposición a recuperar el diálogo para futuras ediciones.

La Navidad de 2026 llegará a Las Canteras sin las tradicionales esculturas de arena. La continuidad de una iniciativa que durante veinte años ha atraído a visitantes de dentro y fuera de Canarias dependerá ahora de que sus promotores y las administraciones encuentren una salida a un conflicto que ya afecta tanto a la financiación como a la confianza entre las partes.