La Laguna ya está en Navidad. Y anoche quedó claro que había ganas de celebrarlo. Más de 10.000 personas, según las cifras difundidas por el Ayuntamiento, acudieron al entorno de la Torre de La Concepción para presenciar el encendido del alumbrado navideño, en una jornada que dejó calles abarrotadas, miles de teléfonos móviles apuntando hacia las luces y un casco histórico convertido en el gran escenario de la celebración.

La cita comenzó a las ocho de la tarde, aunque bastante antes ya resultaba complicado moverse por algunos de los espacios más concurridos del centro. La expectación había ido creciendo durante toda la jornada y terminó por desbordar las inmediaciones de La Concepción, el lugar elegido este año para inaugurar oficialmente las fiestas.

La ciudad estrenó su decoración al ritmo de una celebración que tuvo como gran protagonista musical a Rosana. La cantante canaria acompañó con su voz una noche especialmente esperada por familias, vecinos y visitantes que se acercaron hasta el casco histórico para compartir el comienzo de la Navidad.

No faltaron las imágenes de una ciudad iluminada de extremo a extremo, con las principales calles peatonales repletas de público y una decoración que este año incorpora importantes novedades.

Doce ángeles gigantes iluminan La Carrera

Una de las grandes atracciones del nuevo alumbrado se encuentra en la calle Obispo Rey Redondo, popularmente conocida como La Carrera.

Allí se han instalado doce ángeles luminosos de cinco metros de ancho y dos de alto, acompañados por secuencias de iluminación que generan efectos de movimiento. La calle también estrena seis techos luminosos renovados, en una composición que cambia notablemente su aspecto habitual durante estas fechas.

Solo en La Carrera se han dispuesto, según las estimaciones municipales, alrededor de 80.000 lámparas LED y siete kilómetros de guirnaldas.

Las novedades se extienden a Herradores y San Agustín, donde se han colocado nuevas arquerías de inspiración nórdica, con elementos decorativos que pueden apreciarse durante el día y adquieren otra dimensión cuando cae la noche.

En total, La Laguna cuenta este año con más de 3.500 motivos luminosos distribuidos entre el centro histórico y los diferentes pueblos y barrios del municipio.

El despliegue forma parte de la campaña «La Laguna, tu hogar en Navidad», con la que el Ayuntamiento pretende extender el ambiente festivo más allá de las principales calles comerciales.

La elevada asistencia también puso a prueba la capacidad del entorno de La Concepción. El Ayuntamiento había trasladado allí el acto principal precisamente para disponer de un espacio más amplio, aunque la afluencia terminó extendiéndose por las calles próximas. Se habilitaron pantallas en La Carrera para facilitar el seguimiento de la celebración.

Una Navidad que también mira al comercio y a los barrios

El encendido supone mucho más que el comienzo de las fiestas. Para el comercio y la hostelería de La Laguna representa el inicio de varias semanas de intensa actividad, con el casco histórico convertido en uno de los principales destinos navideños de Tenerife.

Este año, además, el Ayuntamiento ha decidido separar el encendido de las luces de La Noche en Blanco, que se celebrará el próximo sábado 28 de noviembre.

La decisión responde a las peticiones del sector comercial y busca repartir la actividad entre dos fines de semana, en lugar de concentrar los grandes acontecimientos en una sola jornada.

La Noche en Blanco contará con una programación cultural, comercial y musical que tendrá entre sus principales atractivos la actuación de M-Clan en la plaza del Cristo.

Mientras tanto, la iluminación navideña continuará llegando a otros núcleos del municipio.

Este sábado 21 de noviembre se celebrarán los encendidos de Bajamar, a las 19:00 horas, y Punta del Hidalgo, a las 20:00 horas. El domingo será el turno de Valle de Guerra y Tejina, mientras que el lunes 23 se sumarán La Cuesta y Taco.

La intención municipal es que la celebración no se quede únicamente en el centro histórico y alcance también a los barrios y pueblos.

La noche del viernes dejó una imagen difícil de discutir: La Laguna volvió a reunir a miles de personas alrededor de una de sus tradiciones más populares. Entre la música de Rosana, las luces de La Carrera y el gentío que llenó La Concepción, la ciudad dio por inaugurada una Navidad que acaba de comenzar y que todavía tiene por delante algunas de sus citas más esperadas.