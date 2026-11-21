El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto fecha al recorrido de sus presupuestos para 2027. La Comisión de Gestión Económica-Financiera y Especial de Cuentas aprobó este viernes el calendario de tramitación de un proyecto que supera los 543,8 millones de euros de gasto y que todavía deberá pasar por el debate político y la aprobación plenaria.

El siguiente paso llegará el lunes 23 de noviembre, cuando se abrirá el plazo para que los grupos municipales presenten enmiendas. Tendrán hasta el 4 de diciembre para plantear modificaciones.

Las cuentas presentadas por el gobierno de Carolina Darias contemplan 543.851.188,66 euros en gastos y mantienen, según el Ayuntamiento, el endeudamiento municipal en el 0%.

Si se incorpora el conjunto de organismos autónomos, empresas municipales y consorcios, el volumen presupuestario del sector público local se aproxima a los 738 millones de euros.

Son cantidades relevantes, aunque todavía hablamos de un proyecto. La aprobación del calendario no equivale a la aprobación del presupuesto.

Los grupos municipales podrán presentar cambios hasta el 4 de diciembre

El Ayuntamiento ha establecido varias fechas para examinar las cuentas antes de llevarlas al pleno.

El 25 de noviembre están previstas las comparecencias de los responsables de las áreas municipales, que deberán explicar las partidas de sus respectivos departamentos.

Posteriormente, el proyecto será presentado a las cinco Juntas de Distrito el 1 de diciembre y al Consejo Social de la Ciudad el día 2.

El 14 de diciembre se celebrará una nueva comisión para debatir las enmiendas y emitir el dictamen que se elevará al pleno extraordinario del 17 de diciembre.

Este calendario permitirá conocer qué cambios proponen los distintos grupos políticos y qué partidas generan mayor controversia.

El proyecto incluye inversiones, gasto corriente y financiación de servicios municipales. Entre sus prioridades anunciadas figuran la vivienda, la limpieza, la atención social y las actuaciones en los barrios.

La aprobación definitiva queda prevista para el 19 de enero

Si el pleno del 17 de diciembre aprueba inicialmente las cuentas, se abrirá un periodo de información pública durante el que podrán presentarse alegaciones.

El Ayuntamiento ha previsto que ese plazo se extienda del 21 de diciembre al 13 de enero de 2027.

Las reclamaciones deberán examinarse antes de la aprobación definitiva, programada para el 19 de enero.

La tramitación se desarrollará, por tanto, durante las últimas semanas de 2026 y las primeras de 2027.

El gobierno municipal presenta las cuentas como una herramienta para reforzar los servicios públicos y mantener las inversiones. La oposición tendrá ahora la oportunidad de discutir su distribución y proponer modificaciones concretas.

Más allá del volumen global, el debate presupuestario permitirá examinar cuánto dinero se reserva para cada actuación, qué proyectos cuentan con financiación suficiente y qué compromisos dependerán de otras administraciones.

El calendario ya está aprobado. La discusión sobre el destino de los recursos municipales comienza ahora.