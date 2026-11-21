El antiguo acuartelamiento de Las Canteras, en La Laguna, vuelve a recibir migrantes. El Gobierno de España ha puesto nuevamente en funcionamiento unas instalaciones que permanecían cerradas desde 2022 y que ahora recupera para aliviar la presión que soporta El Hierro tras el incremento de llegadas de embarcaciones durante las últimas semanas.

La reapertura ya es una realidad. Los primeros migrantes entraron en el recinto el pasado martes 17 de noviembre, apenas un día después de que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, anunciara que las instalaciones estaban preparadas para volver a utilizarse tras unas obras de reforma.

El movimiento confirma que Tenerife continúa incorporando recursos a la red de acogida mientras se organizan los traslados desde El Hierro hacia otras islas y la Península.

Las Canteras se suma así a otros dispositivos habilitados en Tenerife, entre ellos Las Raíces y las instalaciones de Granadilla. La acumulación de recursos refleja la dimensión logística de una crisis que no termina con el rescate de las personas en el mar y que exige alojamiento, atención sanitaria, transporte y coordinación entre distintas administraciones.

Un antiguo cuartel recuperado cuatro años después

La reapertura de Las Canteras responde a una necesidad inmediata: disponer de plazas adicionales para facilitar las derivaciones de migrantes llegados a El Hierro.

El delegado del Gobierno explicó que el centro permitiría contar con un margen de acogida mientras se gestionan los desplazamientos hacia otros destinos.

La instalación había permanecido sin actividad desde 2022 y ha sido objeto de trabajos de reforma antes de volver a recibir personas.

Su recuperación se produce en un momento de especial presión sobre los recursos de atención migratoria. Según los datos trasladados por Pestana el pasado lunes, alrededor de 2.000 migrantes adultos permanecían entonces en El Hierro, repartidos entre dispositivos de acogida y dependencias policiales.

La Delegación del Gobierno también informó de que continuaban realizándose traslados prácticamente a diario, utilizando conexiones marítimas y recursos de transporte para facilitar la salida de personas desde la isla.

La puesta en marcha de Las Canteras no significa, por sí sola, que se haya resuelto la situación de El Hierro. Supone aumentar la capacidad disponible en Tenerife, aunque el funcionamiento del conjunto del dispositivo seguirá dependiendo de la llegada de nuevas embarcaciones y del ritmo de las derivaciones posteriores.

Por el momento, la información pública consultada no permite precisar cuántas plazas operativas tiene actualmente Las Canteras ni cuántas personas han sido alojadas desde su reapertura.

Tenerife amplía la acogida mientras el Cabildo reclama información

La reactivación del antiguo cuartel coincide con un nuevo desencuentro entre la Delegación del Gobierno y el Cabildo de Tenerife.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha cuestionado la información que recibe la institución sobre los movimientos de migrantes hacia la isla.

El Cabildo sostiene que está colaborando con los medios de transporte que solicita el Estado, incluidos vehículos de TITSA, pero reclama conocer con mayor precisión cuántas personas llegan y a qué centros son derivadas.

Dávila ha citado expresamente los dispositivos de Las Raíces, Las Canteras, Arona y Granadilla entre aquellos sobre los que considera necesario disponer de información actualizada.

El Gobierno central, por su parte, mantiene que las derivaciones forman parte del dispositivo organizado para reducir la presión sobre El Hierro y facilitar la atención a las personas rescatadas.

La controversia vuelve a situar la coordinación institucional en el centro del debate. El traslado de migrantes requiere recursos que dependen de distintas administraciones, y la falta de información compartida, denunciada por el Cabildo, dificulta conocer con exactitud el alcance de las operaciones.

A ello se añade la utilización de instalaciones de diferente naturaleza: centros de primera atención, dispositivos de acogida temporal y recursos destinados a menores extranjeros no acompañados, cuya gestión corresponde a administraciones distintas.

Con Las Canteras nuevamente operativo, Tenerife recupera una infraestructura que llevaba cuatro años cerrada y que ahora vuelve a formar parte de la respuesta a la ruta migratoria canaria.

Quedan, sin embargo, preguntas relevantes: cuántas personas puede alojar el recinto, cuál será su ocupación efectiva y durante cuánto tiempo permanecerá en funcionamiento.

La apertura está confirmada. El alcance real del dispositivo y su capacidad para aliviar la situación de El Hierro deberán medirse con datos actualizados sobre ocupación y traslados.