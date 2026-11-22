Canarias vuelve a reclamar ayuda al Gobierno central ante la presión que soporta su sistema de atención a menores migrantes. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha exigido financiación urgente para cubrir los gastos de asistencia, tratamiento y traslado de estos jóvenes a la Península. El Ejecutivo autonómico advierte de que los recursos disponibles en las islas son insuficientes para hacer frente a la situación.

La petición se produjo durante una reunión con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, celebrada en el Seminario Diocesano de Tenerife, en La Laguna. El recinto ha tenido que habilitarse nuevamente esta semana para acoger a 177 jóvenes, la mayoría procedentes de El Hierro, una de las islas más castigadas por la llegada de embarcaciones con migrantes.

Casi 3.400 menores bajo tutela en Canarias

La dimensión del problema queda reflejada en las cifras. Canarias tiene actualmente bajo su tutela a casi 3.400 menores migrantes, una cantidad que supera la capacidad de los recursos asistenciales del archipiélago.

Ante esta situación, Delgado ha reclamado que se aceleren las derivaciones a otras comunidades autónomas previstas en el artículo 5 de la Ley de Extranjería. La consejera quiere evitar que la falta de traslados obligue a recurrir de nuevo a instalaciones provisionales para alojar a los menores.

También ha pedido reforzar las subdelegaciones del Gobierno para reducir los retrasos burocráticos que dificultan los expedientes de traslado. Entre sus propuestas figura, además, la creación de la figura del Defensor del Menor.

El Gobierno admite que hace falta una solución estructural

Aunque Delgado valoró los contactos con el Ministerio, insistió en que es necesario avanzar en los acuerdos con el resto de comunidades autónomas y eliminar los obstáculos administrativos que frenan la distribución de los menores.

Por su parte, Rubén Pérez reconoció que España necesita una solución estructural que vaya más allá del real decreto actualmente vigente. El secretario de Estado defendió una mayor implicación de las comunidades autónomas para conseguir un reparto efectivo de la atención.

El Ministerio también destacó la colaboración económica del Estado para compensar el impacto presupuestario que soportan los territorios que reciben de forma continuada a migrantes.

Entre los avances mencionados por Pérez figura la delimitación de la zona sanitaria hospitalaria. Asimismo, defendió que deben intensificarse los traslados a la Península y cifró en alrededor de 2.000 las personas derivadas durante el último año desde Canarias, Ceuta y Melilla.