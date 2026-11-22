Un nuevo siniestro vial registrado en las calles de la capital conejera movilizó a los equipos de asistencia durante la tarde de este sábado. En torno a las 17:00 horas, un vehículo de dos ruedas colisionó contra un automóvil que permanecía debidamente estacionado en la Calle Guillermo Topham, según informaron fuentes oficiales del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el punto del impacto se desplazaron con celeridad unidades de soporte vital pertenecientes al Servicio de Urgencias Canario (SUC), movilizadas de inmediato tras el aviso ciudadano recibido en la sala operativa. El personal facultativo brindó la primera asistencia sobre el propio asfalto a los dos ocupantes de la montura, procediendo a estabilizar sus constantes y comprobando el alcance de los golpes sufridos.

De acuerdo con el informe médico facilitado por los facultativos, el conductor, un varón de 49 años, presentaba diversas policontusiones de pronóstico moderado en el instante de su primera valoración. Por su parte, la acompañante, una mujer de 30 años, sufrió contusiones de carácter leve. Tras ser inmovilizados, ambos damnificados fueron trasladados en ambulancia hasta las dependencias del Hospital Doctor José Molina Orosa para someterse a revisiones facultativas más exhaustivas.

En el operativo intervino asimismo una patrulla de la Policía Local, cuyos efectivos acordonaron el tramo viario para salvaguardar la seguridad de los sanitarios y regular el paso de los vehículos en la zona. Los agentes municipales se hicieron cargo de confeccionar el correspondiente atestado y de recoger las pesquisas necesarias sobre la vía para determinar las causas exactas por las que se produjo la pérdida de control del ciclomotor.

La actuación de los servicios públicos concluyó sin mayores incidencias, restableciéndose la circulación habitual poco después. Las autoridades recuerdan habitualmente la necesidad de extremar la atención al volante dentro de la trama urbana, donde la presencia constante de vehículos parados y peatones exige la máxima prudencia para prevenir percances similares.