El barrio de El Cardonal, en La Laguna, afronta una de las mayores intervenciones de rehabilitación residencial de Canarias. Las obras para renovar 438 viviendas, repartidas en 49 bloques, comenzarán este lunes 23 de noviembre con una inversión superior a los 25 millones de euros.

El proyecto permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad de cientos de familias, modernizar las instalaciones de los edificios y renovar diferentes espacios urbanos del entorno. Una actuación que llega después de años de trámites administrativos y que cuenta con financiación de las distintas administraciones públicas y fondos europeos.

Uno de los aspectos más destacados del programa es el reducido coste que tendrán que asumir los propietarios. Aunque las viviendas son de titularidad privada, la aportación conjunta de los vecinos asciende a 173.632,50 euros, apenas el 0,69% de la inversión total. El resto será sufragado con recursos públicos, con el Ayuntamiento de La Laguna como principal financiador.

Fachadas, ventanas y retirada de amianto

La intervención contempla una renovación profunda de los edificios. Entre los trabajos previstos figura la instalación de aislamiento térmico en las fachadas mediante el sistema SATE, la sustitución de ventanas y acristalamientos y la impermeabilización de las cubiertas.

El objetivo es reducir en más de un 60% el consumo de energía primaria no renovable, mejorar el confort dentro de las viviendas y reducir el gasto energético de las familias.

También se sustituirán los actuales sistemas eléctricos y de gas para producir agua caliente por equipos de aerotermia, más eficientes. A ello se suma la retirada de elementos con amianto, como bajantes comunitarias, depósitos de agua y jardineras situadas en los balcones, una actuación que deberán realizar empresas especializadas.

Los trabajos incluirán además la renovación de instalaciones comunes, tuberías de abastecimiento, contadores de agua y redes eléctricas y de telecomunicaciones. También se acometerán reparaciones en elementos deteriorados de los edificios.

Más accesibilidad y mejoras en el entorno urbano

La actuación no se limitará a los inmuebles. El proyecto incorpora mejoras en los espacios públicos de El Cardonal, con nuevas rampas adaptadas y adecuaciones de escaleras y accesos para facilitar la movilidad de los residentes, especialmente de las personas mayores y con movilidad reducida.

Asimismo, se ampliará la red de recogida de aguas pluviales para mejorar el drenaje durante los episodios de lluvia.

Antes del comienzo de las obras, la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios (Muvisa) trasladó a los representantes de las comunidades de propietarios los detalles de la intervención, los plazos previstos y la organización de los trabajos.

El Ayuntamiento también ha asumido el incremento de los costes de construcción que obligó a actualizar el presupuesto después de que una primera licitación quedara desierta. Con esta decisión, el Consistorio busca evitar que el sobrecoste termine repercutiendo en los propietarios.

El proyecto de El Cardonal se convierte así en una de las mayores operaciones de rehabilitación residencial de Tenerife, con la que se pretende modernizar 49 bloques y mejorar las condiciones de vida de cientos de familias del municipio.