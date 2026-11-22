El Tenerife vuelve a tropezar con el empate y deja escapar otros dos puntos en el Heliodoro.

El CD Tenerife no consigue romper su dinámica de empates. El conjunto blanquiazul firmó otra igualada sin goles ante el Mallorca en el Heliodoro Rodríguez López, en un encuentro con pocas ocasiones y escasa capacidad ofensiva. Los de Álvaro Cervera suman ya siete empates en lo que va de Liga, un registro que les impide dar el salto en la clasificación y acercarse a sus objetivos.

El desgaste acumulado durante la semana, con los compromisos de Copa del Rey como telón de fondo, condicionó el desarrollo del partido. El Tenerife llegaba después de superar con solvencia al CD Badajoz, mientras que el Mallorca aterrizó en la isla tras disputar una exigente prórroga frente al Alcoyano. Ambos equipos acusaron el esfuerzo y ofrecieron una primera parte con poco ritmo, demasiada circulación en el centro del campo y dificultades para encontrar espacios en las áreas.

La primera oportunidad clara fue para los blanquiazules. Enric Gallego tuvo en sus botas la posibilidad de adelantar al Tenerife, pero un mal control dentro del área permitió a Martin Valjent anticiparse y bloquear su disparo. La respuesta del Mallorca tardó en llegar y se limitó a un remate de espuela de Adrián Fuentes en torno a la media hora, que Dani Martín resolvió sin demasiadas complicaciones.

Dani Martín y Arnau Tenas evitan los goles

El encuentro ganó algo de intensidad tras el descanso, aunque ninguno de los dos equipos consiguió imponer su juego ni encontrar la fórmula para romper el empate. Las ocasiones más peligrosas llegaron en el tramo final y obligaron a intervenir a los guardametas.

Dani Martín sostuvo al Tenerife en el minuto 72 al detener un disparo ajustado de Fuentes. Ya en el tiempo añadido, Arnau Tenas evitó que los tres puntos se quedaran en el Heliodoro con una gran intervención ante un potente lanzamiento de Nacho Gil, que pudo cambiar el desenlace del encuentro.

El pitido final confirmó un empate que vuelve a dejar al Tenerife con la sensación de haber perdido una oportunidad. Los blanquiazules mantienen su portería a cero, pero siguen sin encontrar la pegada necesaria para transformar su dominio y sus ocasiones en victorias. Siete empates en el campeonato reflejan una asignatura pendiente para un equipo que necesita sumar de tres en tres si quiere dar un paso adelante en la clasificación.