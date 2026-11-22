El tirador tinerfeño Eduardo Calero Álvarez se ha proclamado campeón absoluto de la Gran Copa de Plata de tiro de hélices, disputada en Gran Canaria con motivo del 77 aniversario del Real Club de Tiro de Las Palmas. Una victoria que llevó el nombre de Tenerife a lo más alto de una cita que reunió a numerosos especialistas de esta disciplina.

Calero firmó una actuación especialmente destacada al conseguir 36 aciertos de los 40 posibles. Una puntuación con la que logró asegurarse matemáticamente el primer puesto y hacerse con el triunfo absoluto de la competición en la modalidad FAN 32.

Una competición con representación tinerfeña

La prueba se celebró en las instalaciones del Real Club de Tiro de Las Palmas como parte de los actos organizados para conmemorar el aniversario de esta entidad deportiva. La cita contó con una importante participación de tiradores, entre ellos varios deportistas desplazados desde Tenerife.

Entre los representantes de la isla también estuvo Ángel Berzal, presidente del Club de Tiro Focaztir, que participó en esta jornada deportiva celebrada en Gran Canaria.

El tiro deportivo reúne a representantes de las dos islas

La competición, organizada por el Real Club de Tiro de Las Palmas con el respaldo de la Delegación de Tiro a Vuelo de Canarias, sirvió también para reunir a deportistas de ambas provincias en torno a una disciplina con tradición en el Archipiélago.

El triunfo de Eduardo Calero puso el broche a la jornada, en la que la participación de tiradores de Tenerife y Gran Canaria volvió a poner de manifiesto la actividad deportiva que existe alrededor del tiro a vuelo en las Islas.