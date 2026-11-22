Dos periodistas de Libertad Digital Canarias se quedaron en la calle. Fueron al mitin de Pedro Sánchez en el Puerto de la Cruz a trabajar, a escuchar y a contar lo que allí sucedía. Les impidieron entrar. Tampoco pudieron acceder por la zona del público. El partido que se llena la boca hablando de libertad de información decidió dejar fuera a quienes habían publicado información incómoda.

Así entiende el PSOE la libertad de prensa cuando le toca soportarla.

Habíamos contado las irregularidades que este periódico denuncia en la organización del acto. Habíamos preguntado por la autorización municipal y por el informe sobre la documentación de seguridad. Después llegó el veto. Lo consideramos una represalia por hacer nuestro trabajo. Y cuesta encontrar una explicación tranquilizadora para esa extraordinaria coincidencia entre las preguntas que molestan y las puertas que se cierran.

Al parecer, para entrar había que traer las manos preparadas para aplaudir. Con una libreta ya levantabas sospechas.

Tiene su gracia, una gracia bastante siniestra, que los organizadores fueran tan diligentes para impedir el acceso a dos periodistas mientras seguían sin aclarar los permisos del propio acto. Para dejarnos fuera sí hubo instrucciones claras. Ahí nadie entregó la documentación tarde.

Ese es el sanchismo que denunciamos. El que presume de tolerancia desde un escenario y deja al discrepante en la acera. El que defiende el periodismo mientras pueda escoger al periodista. El que acepta preguntas siempre que tenga derecho a seleccionar la pregunta, corregir la respuesta y despedir al preguntón.

Y luego están los papeles.

Según la información publicada por este periódico, el mitin se celebró sin autorización del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y sin informe municipal favorable sobre la documentación de seguridad presentada. El plan se había entregado sin la antelación necesaria para que los técnicos pudieran evaluarlo.

La respuesta a una información así debería resultar sencilla. Enseñar la autorización, identificar el informe y explicar las fechas. Un documento firmado despeja muchas dudas. Un insulto al periódico no despeja ninguna.

La Junta Electoral había rechazado la solicitud de determinados espacios por el procedimiento de distribución electoral, dejando abierta la posibilidad de acudir a la administración competente. Tramitar esa alternativa requería cumplir lo que correspondiera. La resolución no llevaba incorporado un permiso de Sánchez para Sánchez.

Los actos políticos tienen un régimen específico. La ley canaria los excluye del régimen general de autorización previa de espectáculos, pero mantiene las exigencias de seguridad y salud de los locales. Ese matiz obliga a precisar qué requisitos eran exigibles y cuáles se cumplieron. El PSOE debería ser el primer interesado en acreditarlo.

Porque una emergencia no se resuelve enseñando el carné del partido. El fuego no se detiene a escuchar al secretario general. Y las salidas de evacuación conservan su anchura por mucho entusiasmo que haya en la grada.

Denunciamos además intentos de presión sobre el Consistorio para que pasara por alto requisitos que consideramos esenciales. Eso exige explicaciones. Un Ayuntamiento no está para arreglarle la agenda a un candidato. Los técnicos tampoco cobran para convertir las prisas de un partido en garantías para los asistentes.

Imaginen la escena para cualquier vecino. Usted llega tarde, presenta los papeles fuera de plazo y pretende que todo el mundo corra porque tiene invitados. Le explicarían sus obligaciones con una claridad admirable. Pero cuando el invitado es el presidente, parece que algunos esperan que el funcionario encuentre también la manera de doblar el calendario.

Después nos acusan de difundir un bulo.

Qué palabra tan cómoda. Cuatro letras para ahorrarse un expediente entero. Basta pronunciarla y ya esperan que el periodista se disculpe, el lector se olvide y el documento deje de hacer falta.

También denunciamos un cambio de horario a última hora y explicaciones para el retraso posterior. Todo admite una justificación sobre la marcha. Lo que sigue pendiente es una explicación completa de las condiciones en que se celebró el acto.

Comunismo, fascismo y socialismo tienen diferencias históricas y políticas evidentes. Las maneras autoritarias se reconocen en conductas concretas. En la pretensión de poseer la verdad, en la intolerancia frente al control y en el castigo a quien incomoda al poder.

El sanchismo del Puerto de la Cruz nos ha dejado una buena muestra de esas maneras. Un partido que exige confianza mientras desacredita a quien pregunta.

Unos organizadores que hablan de derechos mientras dejan periodistas fuera. Una superioridad moral tan aparatosa que acaba necesitando un portero.

Nuestros compañeros estaban allí para informar. Tenían una libreta, una cámara y preguntas. Si eso les molestaba tanto, deberían examinar lo que estaban haciendo dentro.

Seguiremos preguntando por los permisos, por los informes, por las presiones denunciadas y por quién dio la orden de impedir el acceso a nuestros redactores.

La próxima vez que Sánchez hable de libertad de prensa, recuerden a los dos periodistas en la calle.

Ellos también fueron al mitin. El PSOE decidió que no pudieran contarlo desde dentro.