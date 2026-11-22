Dicen los expertos en geopolítica mundial que, en el último algo más de medio siglo, Estados Unidos ha demostrado ser capaz de vencer en cualquier guerra, pero incapaz de ganar la paz. Esta frase se ha convertido casi en un dogma de la política internacional, fruto de la experiencia en la que el poderío militar estadounidense demuestra su capacidad para destruir ejércitos, ocupar territorios o derrocar gobiernos… pero una torpeza que roza la ineptitud criminal cuando de lo que se trata es de establecer un orden político estable, legítimo y duradero una vez acabado el conflicto militar, sea en Vietnam, Iraq o Afganistán.

Traigo esta frase a colación no para analizar los actuales conflictos a nivel mundial (tema apasionante y del que hay mucho que hablar, quizá en otra ocasión), sino del panorama político español que, sin pretender calificarlo como guerra, sí tiene mucho paralelismo con un ambiente bélico en el que algunos nos quieren meter a todos a la fuerza, porque es donde más cómodos se sienten y donde único pueden ganar ellos mismos. Es terriblemente injusto, doloroso y de consecuencias nefastas, pero muy práctico a la hora de alcanzar el poder a base de mensajes simplistas en sociedades narcotizadas.

Queda apenas una semana para la "batalla final" del 29N. Y quizá queden también algunas sorpresas por salir a la luz o intenten sacar un conejo de la vieja y desgastada chistera del mago Sánchez, pero en mi opinión el pescado está ya casi todo vendido, con escasas opciones de alterar las previsiones en más de un 5%, al menos entre bloques. A pesar de los denodados esfuerzos propagandísticos de los más fieles y cafeteros medios adeptos a unos u otros, para intentar convencernos de que la remontada es posible y movilizar así a los que votan "con la nariz tapada" (voto útil a un lado y otro), lo cierto es que esta última fase ya solo intenta reequilibrar la composición interna. El porcentaje que se repartirán entre PP y VOX de ese trozo de pastel que sumará por encima de los 180 escaños, o hasta dónde será capaz de jibarizar y devorar el PSOE sanchista a las menguadas y rendidas fuerzas de su izquierda (nunca entenderé ese "harakiri" ideológico) para mantenerse, a pesar de su propia sangría, en el entorno de los 110 diputados, que le dará un bote salvavidas a Pedro Sánchez como líder único, indiscutible y carismático de la oposición.

Y es que resulta evidente que ese más que hipotético gobierno PP+VOX no será el mismo, en rumbo y radicalidad, si esa suma se parece más a un 140+40 o a un 120+60. Y es igualmente cierto, para cualquiera con algo de perspectiva y sentido de Estado, que en Democracia, nunca hay de verdad una "batalla final", sin un "día después". Es de perogrullo: después de la resaca de un domingo 29, viene el levantarse y ponerse en marcha un lunes 30. Y una mes después, y un año después, y una vida después. Y corremos el riesgo de que sean tantas y tan profundas las heridas, que el afán revanchista se radicalice hasta tal punto y que queden sembradas las calles de minas perfectamente calculadas y pilotadas para que exploten y ardan en los meses siguientes para hacer irrespirable la atmósfera, que conviene que, quien sea capaz y le quede algo de racionalidad por encima de la visceralidad, reflexione qué pasará y condicione su voto a ganar la paz.

Sé que la tentación, cuando te sale un sarpullido, de rascarte y calmar el ansia que te corroe es mucha. Pero si lo haces con demasiado ímpetu, lo único que provocas es una herida, que pueda llegar a infectarse hasta ocasionar un mal mayor. Algo así se produce -a mí, el primero- con las ganas de echar a Sánchez de La Moncloa, el peor Gobierno de la Democracia, y castigarle por una montaña de casos de corrupción, de mentiras, de ineptitud, de incapacidad de gestión, e incluso de poner en peligro el propio sistema democrático español tal como lo hemos concebido… pero en ese afán de "rascar" lo que se puede provocar en un vuelco de tortilla donde los mismos males se produzcan en sentido inverso, con terribles daños a las libertades individuales, colectivas y territoriales. No es agitar el miedo a la extrema derecha, ni gritar "que viene el lobo": es que el lobo de la extrema derecha ya está ahí y lo estamos viendo en medio mundo. No, no es cierto que no existan alternativas; no es verdad que la vida sea en blanco y negro, sin grises, colores o matices; no hay por qué jugárselo todo a cara o cruz.

Y es en este último aspecto, de de las libertades territoriales, donde no me canso de repetir que Canarias corre más riesgo que nadie. En el afán uniformador de creer que las mismas recetas valen igual en todas partes, en lugar de la verdadera justicia de proporcionar no a todos lo mismo, sino las condiciones adecuadas a cada uno para tener igualdad de oportunidades, los que son diferentes son los que más sufren. Décadas de trabajo, de esfuerzo, de explicar y conseguir centímetro a centímetro condiciones específicas para un territorio alejado, fragmentado y con características estructurales diferentes, pueden tirarse por la borda en una sola legislatura en las que una parte del Gobierno tenga la suficiente fuerza para obligar a la otra (incluso siendo mayoritaria) a aplicar su concepto de "Una, Grande y Libre" que sólo sembrará dolor, injusticia y retroceso para esta tierra.

Aún tenemos oportunidad de poner las piezas para, ganando la guerra, no perder la paz. No volver a la España en blanco y negro que, de rebote, de oportunidad y excusa para incendiar las calles y aprovechar la "implosión" interna de un nuevo Gobierno donde los egos y la doctrina esté por encima del interés general y la justicia social, y volvamos en menos de una legislatura al punto de partida.