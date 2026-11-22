La Navidad llegó este viernes al Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, con una celebración que tuvo espacio para la música, el espectáculo y también para el recuerdo. El tradicional encendido del árbol navideño se convirtió en un homenaje a las víctimas de los accidentes ferroviarios en España y de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia.

La ceremonia, celebrada en la Plaza de la Fuente, reunió a representantes institucionales, artistas y familias que acudieron a disfrutar de una de las citas más esperadas del calendario navideño de la capital grancanaria.

Sin embargo, esta vez las luces tuvieron un significado especial. La organización quiso dedicar el encendido a quienes han perdido la vida en las tragedias recientes y a las familias que afrontarán unas Navidades marcadas por la ausencia de sus seres queridos.

El recuerdo del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, estuvo presente en una ciudad que ya había expresado oficialmente su solidaridad con las víctimas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decretó entonces tres días de luto y suspendió los actos municipales previstos durante ese periodo.

Un árbol que une a Canarias con Venezuela y Colombia

El homenaje contó con la presencia de representantes consulares de Venezuela y Colombia, dos países que mantienen estrechos vínculos históricos, familiares y culturales con Canarias.

La cónsul general de Venezuela en el archipiélago, María Elizabeth Seijo, agradeció el gesto y trasladó un mensaje de solidaridad, fraternidad y esperanza para las familias afectadas por los terremotos.

También participó el cónsul general de Colombia, Juan Carlos Espinosa, quien puso el acento en las dificultades que atraviesan las personas afectadas y en la fortaleza necesaria para afrontar las consecuencias de estas tragedias.

Durante el acto, la presentadora Catha González evocó a quienes han perdido a un ser querido y expresó el deseo de que la luz del árbol sirva de acompañamiento a las familias en estos momentos difíciles.

El gerente de Las Arenas, Francisco Javier Ramírez, recordó que detrás de cada tragedia hay familias que merecen respeto y memoria. También dedicó unas palabras a Jesús de Miguel, el aficionado del CD Tenerife fallecido recientemente, cuyo recuerdo ha generado numerosas muestras de cariño en el fútbol canario.

El encendido adquirió así una dimensión que trascendió la habitual celebración comercial. En una noche concebida para dar la bienvenida a la Navidad, el recuerdo de quienes ya no están también encontró su lugar.

Música, acrobacias y una Navidad que mira al norte

La velada estuvo acompañada por las actuaciones de Circo Zoppis, espectáculos de magia y las acrobacias de Levi y Estrella, además de una propuesta musical encabezada por Cristina Ramos, junto a Beatriz Pérez y Fazur.

La celebración concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales que puso el broche a una noche en la que la iluminación navideña volvió a transformar el entorno del centro comercial.

La decoración de este año lleva por lema «Las Arenas: el norte de la Navidad», una propuesta inspirada en los paisajes y las tradiciones navideñas de las regiones más frías.

El programa continuará durante las próximas semanas con actividades infantiles, conciertos y la tradicional pista de hielo, que permanecerá abierta hasta el 11 de enero.

Papá Noel visitará el centro comercial del 18 al 24 de diciembre, mientras que los Reyes Magos estarán presentes del 2 al 5 de enero. También se desarrollará una iniciativa solidaria de empaquetado de regalos a beneficio de Kilómetrosxsonrisas.

Las Arenas ha dado así la bienvenida a la Navidad con una celebración en la que la alegría de estas fechas convivió con el recuerdo de las víctimas. Una noche de luces que también quiso dedicar un momento a quienes atraviesan estas fiestas con una ausencia imposible de olvidar.