Canarias dibuja un nuevo equilibrio electoral en la proyección de ElectoralLab actualizada este domingo, 22 de noviembre. El escenario central adjudica cinco diputados al PSOE, cinco al Partido Popular, tres a Vox y dos a Coalición Canaria. Unidad del Pueblo Canario quedaría sin representación. La estimación combina encuestas nacionales y un modelo territorial para distribuir los 15 escaños del archipiélago.

El empate parlamentario conviviría con una ventaja socialista en votos. El PSOE alcanzaría el 29,82%, frente al 27,05% del PP. Vox obtendría el 19,83%; Coalición Canaria, el 11,53%; y Unidad del Pueblo Canario, el 6,77%. La traducción de esos porcentajes en diputados depende del reparto provincial: los escaños se adjudican por separado en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Reparto por provincias: entrada de CC en Las Palmas y salto de Vox

La provincia de Las Palmas repartiría sus ocho diputados entre PSOE, con tres; PP, con dos; Vox, con dos; y Coalición Canaria, con uno. Respecto a 2023, los socialistas conservarían su representación, el PP perdería un diputado, Vox ganaría otro y los nacionalistas entrarían en la circunscripción oriental. El espacio que entonces obtuvo un escaño bajo las siglas de Sumar quedaría fuera del reparto central.

En Santa Cruz de Tenerife, el PP mantendría tres representantes, el PSOE obtendría dos y tanto Vox como Coalición Canaria lograrían uno. Los populares conservarían sus tres actas de 2023, mientras los socialistas perderían una. Vox entraría en esta circunscripción y CC mantendría su diputado. Así se completaría el empate a cinco entre los dos grandes partidos, el salto de Vox de uno a tres representantes y la duplicación de la presencia nacionalista. Vox triplicaría sus escaños; esa comparación no significa que triplique sus votos.

La base del cálculo es un agregado de 117 sondeos de 25 encuestadoras. Entre las incorporaciones que ElectoralLab identifica en su actualización figuran trabajos de 40dB. para Prisa, GAD3 para Vocento, Ipsos para La Vanguardia, Sigma Dos para El Mundo y SocioMétrica para El Español, además de EM-Analytics y SW Demoscopia. El trabajo de campo más reciente del conjunto finalizó el 21 de noviembre. Por tanto, la fecha de actualización no significa que todas las entrevistas se hayan realizado ese día.

Según su metodología, ElectoralLab pondera las encuestas por antigüedad y tamaño muestral. Utiliza una ventana de 120 días y una semivida de 30: el peso temporal se reduce a la mitad cada mes, tomando como referencia el punto medio del trabajo de campo. Limita la influencia de las grandes muestras y agrupa la aportación de cada encuestadora para evitar que publicar más entregas multiplique su peso.

Después distribuye el voto nacional por provincias mediante antecedentes electorales y aplica D’Hondt, con la barrera del 3% del voto válido. Repite el reparto en 10.000 simulaciones, variando el apoyo nacional y provincial. Son escenarios estadísticos, no 10.000 entrevistas adicionales. Para calibrar la incertidumbre, el proyecto declara haber reconstruido agregados anteriores a las generales de 2015, 2016, las dos de 2019 y 2023 y comparado sus estimaciones con los resultados. Ese ejercicio retrospectivo orienta los márgenes del modelo, pero no garantiza su acierto futuro ni constituye por sí mismo una validación independiente.

Horquillas de incertidumbre y disputa por el último escaño

La incertidumbre aparece expresamente en las horquillas publicadas. La banda central del 80% sitúa al PSOE y al PP entre cuatro y seis escaños cada uno; a Vox, entre tres y cuatro; a Coalición Canaria, entre cero y dos; y a Unidad del Pueblo Canario, entre cero y uno. Esos extremos no deben sumarse. Tampoco significan que el reparto del titular tenga un 80% de probabilidades de cumplirse: describen los intervalos de cada partido dentro de las simulaciones del modelo.

La propia ficha de Las Palmas muestra por qué conviene distinguir el escenario central de una certeza electoral. Aunque adjudica a Coalición Canaria el último diputado del reparto central, los nacionalistas obtienen al menos un acta provincial en aproximadamente el 63% de las simulaciones. Que un partido reciba el último escaño adjudicado y que consiga representación son medidas distintas: ese diputado puede ocupar otra posición en el reparto de cada simulación.

En Santa Cruz de Tenerife también existe una disputa relevante. El tercer escaño popular aparece en el 58% de las simulaciones, mientras el tercer candidato socialista resulta elegido en el 42%. La ficha calcula que, manteniendo fijos los votos de los demás partidos, el PSOE necesitaría aumentar 1,66 puntos su porcentaje provincial para igualar el cociente del último diputado popular. Es una medida de sensibilidad del reparto, no una predicción de cuánto cambiará el voto.

La utilidad periodística de esta proyección reside en reunir sondeos de distintas procedencias y mostrar tanto una distribución central como sus alternativas. Su límite está en que la representación canaria depende también de cómo el modelo traslada las tendencias nacionales a las dos provincias. Las encuestas pueden compartir errores y la agregación no los elimina automáticamente. La lectura rigurosa permite presentar un escenario de empate entre PSOE y PP, crecimiento de Vox y dos diputados para Coalición Canaria, identificándolo siempre como la proyección de ElectoralLab a 22 de noviembre, sujeta a la incertidumbre que publica el propio proyecto.