Pedro Sánchez ha elegido el Gran Canaria Arena para trasladar a los votantes de las islas uno de los mensajes centrales de su campaña: evitar que el Partido Popular y Vox lleguen al poder. El presidente del Gobierno ha vuelto a recurrir a la confrontación con la derecha y ha pedido a los asistentes que acudan a las urnas "con toda nuestra alma" para impedir lo que ha denominado una "involución democrática".

El candidato socialista ha centrado buena parte de su intervención en las decisiones adoptadas por gobiernos municipales y autonómicos del PP y Vox en materia cultural. En concreto, ha denunciado la supuesta censura de representaciones de obras de Federico García Lorca y de monólogos del actor José Sacristán en distintos municipios gobernados por la derecha.

Sánchez ha presentado estas decisiones como una amenaza para la libertad cultural y las ha situado entre los motivos por los que considera necesario impedir un cambio de Gobierno. También ha criticado a los ejecutivos autonómicos de Madrid y Castilla y León por revisar o reducir determinadas subvenciones destinadas a actividades culturales.

Sánchez recupera la España "de blanco y negro"

Durante el mitin celebrado en Gran Canaria, el presidente ha vuelto a utilizar el argumento de las dos Españas para contraponer su proyecto político al de sus adversarios. Sánchez ha reivindicado una sociedad alejada de la España "de blanco y negro" y ha identificado el avance social con las políticas defendidas por el PSOE.

El líder socialista también ha respondido al llamamiento a la moderación de Alberto Núñez Feijóo y ha pronosticado una derrota de la oposición tras las elecciones del 29 de noviembre. Unas palabras con las que ha vuelto a situar el enfrentamiento con el PP en el centro de su discurso electoral.

En la recta final de su intervención, Sánchez ha apelado a la movilización del electorado de izquierdas y ha reclamado el respaldo a las pensiones, al feminismo y a las organizaciones sindicales. Un mensaje dirigido a reforzar la unidad de su bloque electoral frente a la alternativa que representan PP y Vox.

El mitin del Gran Canaria Arena ha servido así al presidente del Gobierno para trasladar a Gran Canaria una campaña marcada por la confrontación ideológica y por las advertencias sobre las consecuencias de una eventual victoria de la derecha.