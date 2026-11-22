Coalición Canaria ha centrado la recta final de la campaña electoral en reclamar una voz propia para el archipiélago en el Congreso de los Diputados. La formación nacionalista celebró un mitin en Gáldar, ante cerca de un millar de simpatizantes, en el que sus candidatos insistieron en que Canarias necesita diputados que defiendan sus intereses sin depender de las directrices de los grandes partidos nacionales.

El cabeza de lista por la provincia de Las Palmas, Teodoro Sosa, advirtió de que la ausencia de diputados nacionalistas dejaría a las islas sin una representación comprometida exclusivamente con sus necesidades. "Sin nuestra presencia estaremos silenciados en el Congreso de los Diputados, estarán representados otros, los rojos o los azules, los que se enfrentan permanentemente y no hablarán de Canarias, como no han hablado en los debates", afirmó.

Sosa defendió que las decisiones que afectan al archipiélago deben tener en cuenta la realidad de sus municipios y comarcas. En este sentido, contrapuso el proyecto de su formación a la confrontación política entre los dos grandes bloques nacionales y reclamó que las demandas de las islas tengan peso propio en Madrid.

Transporte, vivienda y mercancías entre las prioridades

La número dos de la candidatura por Las Palmas, María Fernández, puso sobre la mesa algunas de las principales reivindicaciones de Coalición Canaria. Entre ellas, destacó la gratuidad del transporte público insular, un reparto de las ayudas a la vivienda que tenga en cuenta la población efectiva de Canarias y la financiación íntegra por parte del Estado del transporte de mercancías entre las islas.

La formación plantea así que las particularidades del territorio canario tengan un reflejo real en las decisiones presupuestarias y en las políticas estatales, especialmente en ámbitos que afectan directamente al coste de la vida y a la movilidad de los ciudadanos.

Clavijo reclama defender los fueros canarios en Madrid

El presidente del Gobierno de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, también participó en el mitin para respaldar a los candidatos de su partido. Durante su intervención, insistió en la necesidad de defender los fueros isleños y mantener el marco económico y fiscal del archipiélago.

Clavijo considera que contar con diputados nacionalistas en Madrid será determinante para influir en las decisiones legislativas de la próxima legislatura y evitar que los intereses de Canarias queden supeditados a las prioridades de los partidos nacionales.