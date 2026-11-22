Ángel Víctor Torres aprovechó el acto electoral celebrado este sábado en Puerto de la Cruz para defender la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y lanzar duras críticas contra el Partido Popular y Vox. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática aseguró que los menores extranjeros no acompañados que llegan en patera a España no pueden ser devueltos a sus países de origen y sostuvo que, si gobernara la oposición, estos jóvenes estarían «hacinados y maltratados».

Durante su intervención en el terrero de lucha, en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torres reivindicó la gestión del PSOE y destacó su labor diplomática en Senegal. El dirigente socialista presentó a su partido como el garante de los derechos humanos y defendió que la continuidad de Sánchez en La Moncloa es necesaria para evitar retrocesos. También arremetió contra quienes, a su juicio, representan los intereses de los «poderosos y oligarcas».

Torres arremete contra la alianza del PP y Vox

El ministro dirigió buena parte de su discurso contra el centroderecha y calificó la alianza entre el PP y Vox de «UTE xenófoba». También cuestionó que ambas formaciones presenten candidatos al Senado procedentes de fuera de las islas y les reprochó su desconocimiento de la realidad canaria.

«No saben arrugar una jodida papa, no tienen ni idea de nuestro pueblo», afirmó Torres durante el mitin.

En materia migratoria, el dirigente socialista defendió la reforma de la Ley de Extranjería que establece un mecanismo de distribución de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Una medida que ha situado el reparto obligatorio en el centro del debate político, mientras Canarias continúa afrontando la presión sobre sus recursos de acogida.

El PSOE pide movilización frente a la oposición

El acto también contó con la participación de José Antonio Valbuena, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, que expresó su deseo de derrotar electoralmente a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Valbuena defendió la respuesta del PSOE basada en los recursos asistenciales frente a las propuestas de mayor control de las fronteras.

Por su parte, la secretaria insular del PSOE, Tamara Raya, llamó a la movilización electoral y acusó al centroderecha de querer devolver a las mujeres «a la caverna». Raya presentó las elecciones como una «amenaza real» para los avances que atribuye a la gestión del Gobierno.