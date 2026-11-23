La conectividad directa entre Canarias y Venezuela atraviesa un momento crítico a apenas un mes de la campaña navideña. La aerolínea Plus Ultra ha retirado de su plataforma comercial la venta de billetes para operar la ruta entre el aeropuerto de Tenerife Norte y Caracas, desatando la alarma entre los pasajeros con reservas ya adquiridas y en el seno de la comunidad canario-venezolana.

Aunque la compañía no ha emitido hasta el momento ningún comunicado oficial confirmando la cancelación definitiva de la línea, su portal web ha bloqueado la posibilidad de adquirir nuevos pasajes entre ambos destinos. Según los datos avanzados por Televisión Canaria, la interrupción operativa de este corredor aéreo podría afectar directamente a unas 35.000 personas, una cifra pendiente de confirmación definitiva mientras persiste el silencio corporativo de la empresa.

Desde la Unión Canario-Venezolana califican la situación como un nuevo revés para miles de familias que dependen de este enlace directo para sus desplazamientos en fechas señaladas. Su representante, Moisés Fernández, subrayó que, pese a que la operativa del pasado domingo 22 de noviembre se desarrolló con normalidad, con la llegada y posterior salida de un vuelo entre Caracas y Tenerife Norte, entre la plantilla de la aerolínea circulan informaciones internas que apuntan a una suspensión inminente de la actividad.

Reestructuración, ERE y caída de rutas en Latinoamérica

El bloqueo comercial de los vuelos con Venezuela no responde a un hecho aislado, sino que se enmarca en el severo deterioro financiero que atraviesa la aerolínea. El pasado 16 de noviembre trascendió que Plus Ultra prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) acompañado de un drástico recorte de capacidad para intentar contener sus pérdidas.

Apenas un día después, el 17 de noviembre, la compañía anunció la suspensión de sus conexiones hacia Perú y Argentina, asegurando entonces que mantendría operativas sus rutas con Venezuela tanto desde Madrid como desde Tenerife. La desaparición de los billetes en el sistema de reservas apenas seis días después contradice aquel compromiso y evidencia la fragilidad operativa de la empresa, incapaz de garantizar la continuidad de sus vuelos a corto plazo.

Un corredor estratégico sin alternativa directa para la diáspora

Más allá del tráfico turístico convencional, la conexión entre Tenerife Norte y Caracas cumple una función económica y social de primer orden para el archipiélago, al sostener el vínculo directo entre dos territorios marcados por décadas de flujos migratorios y lazos familiares.

La ausencia de transparencia por parte de la compañía sitúa en una posición de total indefensión jurídica y económica a los consumidores que ya habían desembolsado el importe de sus billetes para viajar en diciembre. En un mercado aéreo insular donde la oferta transatlántica directa es extremadamente limitada, el eventual repliegue de Plus Ultra dejaría a miles de residentes en Canarias sin enlace directo con Venezuela, obligándoles a asumir escalas peninsulares y sobrecostes significativos en plena temporada alta.