572 personas fallecieron en Canarias entre enero y octubre de 2026 mientras su expediente de dependencia seguía pendiente de algún trámite. No todas esperaban el reconocimiento del grado: 466 murieron antes de ser valoradas y otras 106 ya tenían reconocida la situación de dependencia, pero aún no recibían la prestación o el servicio correspondiente, según el Imserso.

El desglose muestra dos esperas distintas dentro del sistema. Para las 466 personas sin valoración, el procedimiento no había llegado siquiera a determinar oficialmente su grado. En los otros 106 casos, la dependencia ya estaba reconocida, pero el apoyo previsto no se había hecho efectivo cuando fallecieron.

Una media de 184 días para resolver

Los últimos datos del Istac sitúan en 184 días el tiempo medio de gestión en Canarias desde la solicitud hasta la resolución de la prestación. La Consejería de Bienestar Social asegura que las solicitudes nuevas se están resolviendo en una media de 62 días, pero los expedientes antiguos siguen alargando el plazo oficial.

La media publicada en octubre refleja que los expedientes que llegaron a resolverse durante ese periodo acumularon más de seis meses de espera. La reforma estatal de la Ley de Dependencia fija ahora en tres meses el plazo máximo para resolver el procedimiento. Entró en vigor el 23 de octubre, por lo que la media de octubre —calculada sobre los doce meses anteriores— todavía no permite medir su efecto.

Las prestaciones reconocidas no siempre llegan

En octubre, Canarias tenía 104.091 prestaciones reconocidas, pero solo 88.236 eran efectivas. La diferencia —15.855 prestaciones— refleja que una resolución favorable no siempre se traduce de inmediato en atención.

Para comparar con el conjunto de España, el Imserso mide también cuántos beneficiarios reciben ya una prestación. En Canarias eran 69.903 de los 81.197 que tenían resuelto su Programa Individual de Atención, cerca del 86%. En el conjunto nacional, la proporción era del 98%: 1.773.789 beneficiarios con prestación efectiva de un total de 1.807.202. La cobertura efectiva en las islas quedaba así unos doce puntos por debajo de la estatal.

El Gobierno destaca que los tiempos de tramitación han bajado. Pero las cifras muestran que el recorrido no termina cuando se reconoce el derecho: de las 572 personas fallecidas con trámites pendientes, 106 ya tenían reconocida la dependencia y seguían esperando la prestación o el servicio.