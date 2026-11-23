La presión migratoria sobre la ruta atlántica vuelve a concentrarse en el extremo occidental del archipiélago. Entre la jornada de este domingo y las primeras horas de este lunes, diez cayucos han alcanzado las costas de El Hierro, confirmando un nuevo repunte operativo que vuelve a situar al puerto de La Restinga en el centro del dispositivo de emergencias en Canarias.

Solo durante la jornada del domingo, los equipos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil asistieron a seis embarcaciones precarias con un balance total de 362 personas desembarcadas, entre ellas 27 mujeres y 21 menores. A este flujo continuo se suman este lunes otras cuatro embarcaciones, incluida una primera expedición con 64 ocupantes a bordo, elevando a diez el cómputo de cayucos registrados en apenas dos días.

El último episodio de la jornada dominical se produjo alrededor de las 21:20 horas, cuando la embarcación Salvamar Navia auxilió hasta el muelle de La Restinga a un cayuco con 68 personas, entre ellas dos mujeres, procedente de Saint-Louis (Senegal) tras cinco días de navegación en mar abierto. Sus ocupantes declararon proceder de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

Despliegue continuo de Salvamento Marítimo y Guardia Civil

La secuencia del domingo obligó a encadenar operativos de localización y escolta desde primera hora de la mañana. Los tres primeros cayucos del día sumaron 179 ocupantes. El inicial arribó a La Restinga con 74 personas —cinco mujeres y tres menores— de nacionalidad senegalesa y guineana tras siete jornadas de travesía desde Thiès (Senegal).

El segundo transporte trasladaba a 83 migrantes —13 mujeres y 12 menores— de origen senegalés y maliense que partieron cinco días antes desde Saint-Louis. La tercera embarcación, con 22 ocupantes —una mujer y tres menores—, fue detectada a las 09:30 horas por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil a 4,2 millas de la costa herreña tras zarpar cinco jornadas atrás desde la localidad senegalesa de Mboro, siendo relevada en su escolta por la Salvamar Acrux.

Al mediodía se activó un nuevo dispositivo doble. A las 12:07 horas, la patrullera Río Guadiato localizó un cuarto cayuco a 12 millas de La Restinga y cedió su escolta a la Salvamar Acrux para verificar un segundo eco en el radar. Ante las repetidas paradas de motor del primer cayuco, la Acrux procedió al rescate de sus 35 ocupantes subsaharianos, una mujer y un menor, para trasladarlos a puerto. A las 12:54 horas, la patrullera confirmó la presencia de una quinta embarcación a 10 millas de la costa, escoltándola hasta el atraque asistido por la Salvamar Diphda con otras 79 personas a bordo.

Saturación insular y malestar vecinal en plena campaña

El goteo incesante de embarcaciones desde los puertos de salida de Senegal y Gambia vuelve a poner a prueba la capacidad logística de una isla con escasa infraestructura hospitalaria, policial y de primera acogida. Cada desembarco obliga a activar protocolos sanitarios, traslados terrestres y posteriores derivaciones hacia otras islas para evitar el bloqueo de los recursos locales.

Este nuevo repunte coincide con el creciente descontento en la isla ante la falta de control efectivo en origen y la ausencia de respuestas estructurales por parte del Ejecutivo central. Un centenar de vecinos de El Hierro se ha manifestado precisamente para protestar contra la gestión migratoria, reclamando medios suficientes y soluciones que frenen una dinámica que impacta directamente en la convivencia y los servicios públicos de la isla menor del archipiélago.