El candidato de Vox al Congreso por la provincia de Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida, ha situado la crisis de acceso a la vivienda y la asfixia fiscal como ejes centrales de su propuesta económica para el archipiélago durante el debate electoral emitido conjuntamente por RTVE Canarias y Televisión Canaria (RTVC). Frente a los representantes del resto de formaciones —entre ellos la socialista María Dolores Corujo y el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa—, Rodríguez defendió que la combinación de liberalización del suelo y supresión de los tributos que gravan la compra y construcción de casas permitiría reducir hasta en un tercio el precio final de la vivienda en las islas.

Durante su intervención en el bloque dedicado a la vivienda, el cabeza de lista por Las Palmas atribuyó el encarecimiento residencial a un profundo desequilibrio entre oferta y demanda agravado por la política migratoria y el intervencionismo administrativo. Según los datos expuestos en el debate, frente a la entrada de seis millones de personas en España en los últimos cinco años, apenas se han construido 472.000 viviendas, mientras que durante los mandatos de Pedro Sánchez el precio de compra se ha encarecido un 73 % y el del alquiler cerca de un 50 %.

Tres ejes para abaratar el acceso a la vivienda en las islas

Frente a las políticas intervencionistas de los últimos años en materia residencial, el candidato de Vox planteó tres medidas concretas con impacto directo en el bolsillo de las familias y jóvenes canarios:

Liberalización del suelo: Eliminar las trabas urbanísticas y los cuellos de botella en los planeamientos locales que han encarecido artificialmente los solares durante décadas.

Eliminar las trabas urbanísticas y los cuellos de botella en los planeamientos locales que han encarecido artificialmente los solares durante décadas. Supresión de impuestos autonómicos a la compra: Eliminar el IGIC en la adquisición de vivienda nueva —primera transmisión— y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de vivienda usada, al considerar injustificable gravar un bien de primera necesidad.

Eliminar el IGIC en la adquisición de vivienda nueva —primera transmisión— y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de vivienda usada, al considerar injustificable gravar un bien de primera necesidad. Eliminación de tributos municipales: Suprimir en los ayuntamientos canarios el impuesto de plusvalía municipal y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que repercuten directamente en el coste final que paga el comprador.

Perfil jurídico y empresarial al servicio del tejido productivo

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1978, Andrés Alberto Rodríguez Almeida es licenciado en Derecho y diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid, además de titulado superior en Ciencias Empresariales. Abogado en ejercicio desde 2001 y empresario con experiencia en los sectores turístico, inmobiliario y educativo, compagina su labor como diputado nacional por Las Palmas desde 2019 —donde ha ejercido como portavoz en las comisiones de Industria y Turismo y adjunto en la Comisión Mixta sobre Insularidad— con la portavocía de Vox en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Con esa trayectoria en el sector privado y municipal, el candidato plantea para la próxima legislatura un giro en la política económica canaria basado en el alivio fiscal a familias, autónomos y pymes, la seguridad jurídica para reactivar la construcción de vivienda, el control efectivo de las fronteras exteriores frente a la inmigración irregular y el refuerzo de los servicios públicos esenciales en las islas mediante la reducción del gasto político superfluo.