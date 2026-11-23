La política climática de la Unión Europea amenaza directamente la competitividad del principal motor económico de Canarias. Mientras la conectividad aérea del Archipiélago con sus dos mayores mercados emisores retrocede este invierno, un 1,1% en el caso del Reino Unido y un 3,2% en el de Alemania, el Gobierno regional ha encendido las alarmas ante el impacto de los denominados impuestos verdes comunitarios, una carga regulatoria de la que están exentos competidores directos como Marruecos, Egipto, Turquía o Túnez.

La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, advirtió en sede parlamentaria del riesgo real de que las aerolíneas reorienten sus rutas hacia estos destinos extracomunitarios para esquivar el sobrecoste regulatorio europeo. El punto crítico se sitúa en la revisión prevista para 2027 dentro del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, que obligará a las compañías a incorporar un 25% de combustible sostenible de aviación (SAF).

Desde el Ejecutivo autonómico reclaman la suspensión o el aplazamiento inmediato de estos objetivos ante la inviabilidad económica de la medida. Según expuso De León, actualmente no existe suficiente producción de SAF para adquirirlo a precios competitivos y su fabricación se circunscribe al territorio de la Unión Europea, lo que encarece artificialmente la operativa hacia destinos insulares europeos frente a la costa norte de África.

Encarecimiento del 30% en el combustible a partir de marzo

A la presión regulatoria de Bruselas se suma el choque de costes energéticos derivado de la tensión geopolítica en Oriente Próximo. Aunque el cierre del estrecho de Ormuz impulsó al alza el precio del crudo, su traslación al billete aéreo se había contenido gracias a los contratos de cobertura que las aerolíneas suscriben a dos años vista.

Sin embargo, ese blindaje financiero expira el próximo mes de marzo. Las estimaciones del sector apuntan a un encarecimiento del combustible en torno al 30%, un sobrecoste que repercutirá de lleno en el precio final de los paquetes turísticos y que lleva a las compañías a anticipar el fin de los vuelos baratos en Europa. Pese a que la campaña de invierno mantiene un volumen de plazas estabilizado, impulsado por un repunte del 12% en el mercado peninsular, el avance de Canadá y la recuperación de los países nórdicos, la inflación ya está reduciendo la duración media de las estancias en las Islas.

Una estrategia europea basada en el tren que ignora la insularidad

La asimetría normativa se agrava con el diseño de la nueva Estrategia de Turismo Europeo impulsada desde Bruselas, cuyo eje central apuesta por la movilidad ferroviaria como alternativa al transporte aéreo. Una planificación completamente ajena a la realidad geográfica de Canarias, que carece de alternativa terrestre para conectarse con el continente.

Ante este escenario de doble penalización, impuestos al avión y fondos orientados al ferrocarril, el Gobierno canario exige que el estatuto de Región Ultraperiférica (RUP) tenga un peso efectivo en el reparto de los recursos comunitarios. De lo contrario, la combinación de cargas fiscales sobre la aviación europea y exenciones para terceros países consolidará una transferencia de demanda turística desde el Archipiélago hacia Marruecos.