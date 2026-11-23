El Gobierno de Canarias ha reclamado este lunes al Ejecutivo central una mayor firmeza en la defensa de los fondos europeos destinados a las regiones ultraperiféricas (RUP) durante la negociación del próximo presupuesto comunitario.

El portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, ha puesto como ejemplo la posición adoptada por Portugal, que ha llegado a plantear la posibilidad de vetar el nuevo marco financiero si no se garantizan los recursos destinados a Azores y Madeira.

"Ya nos gustaría a Canarias que el Gobierno de España pudiera mostrar la misma determinación que el Gobierno de Portugal", ha señalado Cabello tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Canarias reclama una posición más firme de España

El portavoz ha pedido al Gobierno central una "defensa inequívoca" de los intereses del archipiélago ante las instituciones comunitarias y ha reclamado que eleve la presión durante las negociaciones.

Cabello incluso ha señalado que España debería estar dispuesta a romper la disciplina de voto en Europa si fuera necesario para defender los intereses de sus regiones ultraperiféricas, una posibilidad que plantea como ejemplo de la posición que debería adoptar el Estado.

La reclamación se produce en plena negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para 2028-2034, que determinará buena parte de los fondos comunitarios disponibles durante los próximos años.

Canarias viene reclamando que el nuevo modelo mantenga las partidas específicas destinadas a las RUP y que estas no queden diluidas dentro de fondos gestionados de manera general por los Estados.

Dos negociaciones económicas clave

Cabello ha situado el presupuesto europeo entre las principales decisiones económicas que marcarán el futuro de Canarias durante la próxima década.

A su juicio, en los próximos meses se deberán resolver dos cuestiones especialmente relevantes para las cuentas públicas del archipiélago: el nuevo marco financiero europeo y la reforma del sistema de financiación autonómica.

El Gobierno canario ha venido defendiendo durante las últimas semanas una posición común de España, Francia y Portugal para mantener el tratamiento diferenciado de las nueve regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Entre las prioridades planteadas por Canarias figuran la continuidad de los fondos específicos de cohesión y pesca y la protección de programas como el Posei, además de medidas diferenciadas en ámbitos como conectividad, vivienda y migración.