Según ha publicado esta mañana El Español, el Gobierno de Canarias envió tres cartas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para advertir del riesgo de un repunte migratorio y reclamar una reunión urgente de coordinación.

Las misivas, firmadas por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, fueron remitidas el 10 de septiembre, el 20 de octubre y el 6 de noviembre. En la primera, Barreto trasladó su preocupación por una posible nueva oleada de llegadas y pidió información sobre las medidas previstas por Interior. También reclamó establecer una alerta migratoria, después de que un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) advirtiera de posibles entradas irregulares en Canarias.

La consejera pidió además convocar la Junta de Seguridad Estado-Canarias para compartir información y coordinar la respuesta entre las administraciones. Según la información del diario, la petición se reiteró en las cartas posteriores, pero casi dos meses después de la primera solicitud todavía no se había fijado una fecha para la reunión. En la última misiva, Barreto volvió a reclamar coordinación ante el aumento de llegadas y la presión sobre los servicios de El Hierro.

Las medidas llegaron con la presión disparada

La declaración de emergencia migratoria en Canarias llegó el 10 de noviembre, cuando las llegadas ya se habían acelerado. El último balance quincenal del Ministerio del Interior cifra en 19.201 las llegadas registradas entre el 1 de septiembre —el mes en que se envió la primera carta— y el 15 de noviembre.

El Estado anunció 15,18 millones de euros para ampliar plazas de acogida y facilitar traslados, además de un millón para reforzar la atención de Cruz Roja. El 18 de noviembre se publicó en el BOE una nueva partida de cinco millones para El Hierro: tres millones para gastos sanitarios extraordinarios y dos para cubrir el impacto social y económico en la isla.

Canarias también desplegó un hospital de campaña junto al CATE de San Andrés para aliviar la presión sobre el hospital insular. Así, varias de las medidas reclamadas ya se han puesto en marcha o aprobado, pero lo hicieron después de que el repunte alcanzara su punto más intenso y con los recursos de El Hierro bajo una fuerte presión.