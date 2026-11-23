El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Ejecutivo central que aproveche el último Consejo de Ministros de la legislatura, previsto para este martes, para cerrar varios asuntos pendientes con las islas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La principal petición se refiere al mecanismo que permite trasladar a menores migrantes no acompañados desde Canarias hacia otras comunidades autónomas cuando se supera la capacidad ordinaria de acogida.

Clavijo ha pedido que el sistema quede blindado y no dependa de renovaciones periódicas, ante el temor de que pueda decaer con un cambio de Gobierno.

Según los datos ofrecidos por el presidente, desde que comenzó a aplicarse el mecanismo han sido derivados 994 menores, al margen de los solicitantes de asilo, mientras Canarias tutela actualmente a más de 3.500 tras el repunte de llegadas de noviembre.

Reclama mantener el 60% del IRPF en La Palma

Clavijo también ha pedido al Gobierno central que prorrogue para 2027 la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en La Palma.

La deducción para 2026 ya fue aprobada por el Consejo de Ministros en septiembre, pero el Ejecutivo canario reclama que continúe el próximo ejercicio.

A esta petición suma la transferencia de 100 millones de euros para la reconstrucción de La Palma.

Clavijo sostiene que existía un compromiso para que el Estado aportara 100 millones anuales y afirma que solo se ha recibido la cantidad correspondiente a 2023. El PSOE ha rechazado esa interpretación del acuerdo.

El Gobierno canario sostiene además que ha tenido que destinar otros 200 millones procedentes de su propio superávit a la recuperación de la isla.

Mil millones más para carreteras

La tercera gran reclamación afecta al Convenio de Carreteras Canarias-Estado.

El Ejecutivo autonómico pide ampliar su vigencia hasta 2032 e incorporar otros 1.000 millones de euros, distribuidos en 200 millones anuales, porque considera prácticamente comprometido el crédito del convenio actualmente vigente.

Clavijo ha advertido de que existen proyectos pendientes, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, y que nuevos retrasos pueden provocar la caducidad de declaraciones de impacto ambiental y obligar a repetir parte de su tramitación.

El presidente sostiene que estas medidas forman parte de compromisos ya negociados dentro de la denominada Agenda Canaria y ha rechazado que su reclamación responda al calendario electoral.

El Consejo de Ministros de este martes será el último antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que Clavijo reclama que estas cuestiones queden resueltas antes de que termine la legislatura.