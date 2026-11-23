Ada Colau ha pedido en Canarias "cambiar las reglas del juego" de la vivienda y ha puesto como ejemplo su gestión en Barcelona: el cierre de pisos turísticos ilegales y las multas a plataformas. La candidata de Frente Amplio acudió a un acto de Unidad del Pueblo Canario (UPC), coalición que concurre a las elecciones del 29 de noviembre y plantea una intervención amplia del mercado inmobiliario.

El programa de UPC combina una gran variedad de medidas intervencionistas para hacer frente al problema de la vivienda. Además, promete elevar el parque público hasta el 9% del total, frente al 2% que calcula actualmente para las islas.

Barcelona, el modelo que Colau reivindica

Lo que Colau no explicó es que, entre 2015 y 2023, el alquiler medio de los nuevos contratos en Barcelona pasó de 735 a 1.136 euros mensuales: subió un 54,6% durante los años en que estuvo al frente de la Alcaldía, según los datos de Incasòl. El encarecimiento hizo cada vez más difícil encontrar una vivienda en la ciudad.

Y el problema persiste. El último dato oficial, correspondiente al segundo trimestre de 2026, sitúa el alquiler medio de los nuevos contratos en 1.141 euros al mes, prácticamente al mismo nivel que al final de su mandato. La contención de precios aplicada después no ha devuelto el mercado a los niveles de 2015: hoy un nuevo contrato cuesta, de media, unos 406 euros más al mes. Esa es la Barcelona que Colau pone como ejemplo mientras propone extender sus recetas a Canarias.

UPC apuesta por los topes y la cesión obligatoria

El programa de UPC propone controlar los precios del alquiler, renovar automáticamente los contratos por cinco o siete años y obligar a los grandes propietarios a ceder viviendas vacías para destinarlas al alquiler público. También plantea expropiar inmuebles de fondos buitre, recuperar viviendas de la Sareb, limitar la compra por extranjeros no residentes y regular los pisos turísticos en zonas residenciales. A esas medidas suma ayudas para adquirir la primera vivienda y una hipoteca al 0% de hasta 100.000 euros.

El plan multiplica las obligaciones para los propietarios, pero no explica cómo conseguir que se pongan más viviendas en alquiler. Los topes pueden hacer menos rentable arrendar un piso y empujar a algunos propietarios a retirarlo del mercado. Si hay menos viviendas disponibles, quienes buscan casa compiten por una oferta todavía más reducida. Las ayudas y la hipoteca subvencionada, mientras tanto, aumentan la capacidad de compra sin crear por sí mismas nuevas viviendas. La propuesta de UPC concede más poder a la Administración, pero deja sin resolver cómo ampliar la oferta.