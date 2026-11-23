Mientras toda la atención mediática sobre la presión migratoria en El Hierro se concentra en el muelle de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, la isla cuenta con un segundo macrocentro de acogida prácticamente desconocido para la opinión pública en la zona conocida como Montaña del Tesoro. Así lo ha documentado sobre el terreno el investigador privado y criminalista forense Carlos G. Barrett, quien ha difundido a través de su canal de Instagram los detalles de estas instalaciones en pleno repunte de llegadas a la isla.

Según la información recabada in situ, el complejo ha supuesto un gasto de construcción superior a los 10 millones de euros y dispone de capacidad para albergar a 200 personas, contando con todo tipo de equipamientos e infraestructuras de servicio, incluido un campo de fútbol en su interior. Un despliegue de medios que contrasta con la imagen de provisionalidad de los recursos instalados junto al puerto herreño, pese a tratarse de una infraestructura financiada con fondos públicos para gestionar el flujo migratorio en la ruta atlántica.

Ubicación estratégica lejos de la población y junto al aeropuerto

Uno de los aspectos más llamativos de este segundo CATE es su emplazamiento estratégico, situado en un entorno aislado y completamente fuera de la vista de los núcleos residenciales de la isla, lo que evita que los vecinos perciban el movimiento diario de inmigrantes en las zonas urbanas. Al mismo tiempo, el recinto se encuentra ubicado justo por encima del aeropuerto de El Hierro, a apenas diez minutos en coche de la terminal aérea.

Esta cercanía directa con el aeropuerto facilita los operativos de derivación y traslado rápido de los inmigrantes interceptados en La Restinga hacia otras islas del archipiélago o hacia la península sin atravesar el centro de la isla. La existencia de este complejo de más de diez millones de euros trasciende precisamente tras un fin de semana en el que han desembarcado 493 inmigrantes ilegales en apenas 48 horas en El Hierro, manteniendo bajo máxima presión los recursos sanitarios y de seguridad locales.