Un motorista ha resultado herido de consideración este lunes tras recibir un disparo con un arma de aire comprimido en Bajamar, en el municipio tinerfeño de La Laguna. El hombre sufrió una lesión en una pierna y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Los hechos ocurrieron durante la tarde en las inmediaciones de una gasolinera de la localidad. La Policía Local recibió una llamada que alertaba de lo que parecía ser un disparo o una detonación en la zona y desplazó una patrulla hasta el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron al motorista herido en una pierna, aparentemente por el impacto de un proyectil disparado con un arma de aire comprimido. Ante la gravedad de las lesiones, solicitaron asistencia sanitaria de urgencia.

La zona fue acordonada tras el disparo

El afectado recibió una primera atención médica en el lugar antes de ser evacuado al Hospital Universitario de Canarias para continuar con la asistencia sanitaria.

La intervención policial incluyó el acordonamiento de la zona y el desplazamiento de dos patrullas de la Policía Nacional, además de efectivos de la Policía Científica, que se hicieron cargo de las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Investigan quién efectuó el disparo en Bajamar

Por el momento, no han trascendido detalles sobre la procedencia del disparo ni sobre la identidad de la persona que pudo utilizar el arma de aire comprimido.

La investigación permanece abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente y cómo el motorista recibió el impacto mientras circulaba por esta zona de Bajamar.