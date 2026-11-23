La presión migratoria sobre las costas de El Hierro ha vuelto a dispararse este fin de semana con el desembarco de 493 inmigrantes ilegales en apenas 48 horas a bordo de ocho cayucos. Según los datos facilitados por Salvamento Marítimo y los servicios de emergencia, tras la llegada de una embarcación con 67 personas el sábado y otros cinco cayucos con 294 ocupantes durante la jornada del domingo, esta madrugada han sido rescatadas y trasladadas al puerto de La Restinga otras dos barcazas con 132 personas a bordo, desbordando de nuevo los recursos de una isla de apenas 11.000 habitantes que mantiene activada la emergencia social y un hospital de campaña junto al CATE de San Andrés.

Este nuevo repunte coincide con la creciente difusión en redes sociales de vídeos grabados con teléfonos móviles por los propios ocupantes desde el interior de los cayucos durante la travesía o instantes antes de ser interceptados por los equipos de rescate españoles. Las grabaciones, que acumulan miles de reproducciones y comentarios en plataformas como X o TikTok, muestran a grupos de varones jóvenes perfectamente vestidos, secos, escuchando música, cantando y celebrando el trayecto hacia territorio europeo.

El contraste entre las imágenes y el debate político

Las grabaciones han reabierto el debate en la opinión pública sobre la realidad de la ruta atlántica. Numerosos usuarios y analistas destacan el fuerte contraste entre el discurso de extrema precariedad o "emergencia sanitaria" defendido por sectores de la izquierda política —como la exalcaldesa Ada Colau— y las escenas registradas por los propios protagonistas de los trayectos.

Desde el punto de vista de la comunicación y la psicología social, analistas consultados en redes apuntan a que este choque visual provoca una rápida pérdida de credibilidad en los marcos institucionales tradicionales: al confrontarse la imagen esperada de vulnerabilidad extrema con escenas festivas y de aparente normalidad logística, se diluye la empatía automática del espectador y crece la percepción de descontrol fronterizo y efecto llamada.

El repunte se produce apenas dos días después de que Pedro Sánchez defendiera en Tenerife la aportación de la inmigración y elogiara la solidaridad herreña, frente a Alberto Núñez Feijóo, que reclamó el viernes en La Restinga reforzar fronteras y desplegar Frontex, y a Vox, que insiste en fortalecer las defensas fronterizas y ejecutar la repatriación inmediata de quienes accedan ilegalmente al país.