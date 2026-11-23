La candidata popular al Senado, Esther Hernández, anunció en Puerto del Rosario que defenderá en la Cámara Alta la recuperación de la línea marítima con Cádiz. El PP reclama restablecer una conexión que dejó de hacer escala en Fuerteventura el pasado verano y que considera necesaria para los desplazamientos de pasajeros y el transporte de mercancías.

Hernández atribuyó a la interrupción de la escala efectos sobre el abastecimiento y el coste de la vida, y pidió que los majoreros dispongan de oportunidades de conexión equiparables a las de otras islas. La candidata al Congreso Clara Peña, por su parte, criticó que el Gobierno central no haya fijado una fecha para recuperar el servicio y recordó que el último concurso estatal quedó desierto.

La última licitación no atrajo ofertas

La escala de Puerto del Rosario en la ruta con la Península desapareció el 30 de junio, al terminar el contrato de obligación de servicio público que la garantizaba. En septiembre, el Ministerio de Transportes publicó una nueva licitación para una ruta entre Cádiz o Huelva y varios puertos canarios, con parada obligatoria en Fuerteventura. El contrato, de un año y prorrogable por otro, tenía un presupuesto de 3,042 millones de euros.

El procedimiento no consiguió adjudicatario: ninguna naviera presentó oferta. La licitación había previsto que el servicio comenzara el 1 de diciembre, pero esa fecha dependía de que el concurso culminara con una adjudicación. Tras quedar desierto, la ruta no tiene operador asignado ni un calendario confirmado para volver a Puerto del Rosario.

El antecedente deja pendiente cómo hacer viable la propuesta popular. El domingo, Hernández pidió recuperar la conexión, pero no detalló qué empresa podría prestarla, qué condiciones cambiaría el PP ni qué financiación adicional propondría. El partido no ha explicado qué fórmula evitaría que una nueva convocatoria volviera a quedar desierta.

El PP ya reclama una obligación de servicio público

La demanda no es nueva. A mediados de noviembre, el PP de Fuerteventura incluyó en sus propuestas electorales que la conexión con la Península tenga la consideración de obligación de servicio público, una fórmula que permite fijar condiciones mínimas para garantizar una ruta considerada necesaria. En julio, la dirección insular del partido también pidió al Cabildo reunir a las administraciones y agentes económicos para reclamar al Estado esa declaración y una nueva licitación.

La conexión marítima es relevante para el traslado de pasajeros, vehículos y carga rodada entre Fuerteventura y la Península. La iniciativa parlamentaria que el PP registró en junio describía la línea Cádiz–Puerto del Rosario como esencial también para el movimiento de mercancías. Hernández llevará la reclamación al Senado, pero el anuncio no concreta una fecha, un operador ni un nuevo esquema económico para que el servicio vuelva a operar.