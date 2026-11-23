El sector servicios de mercado en Canarias cerró el mes de septiembre de 2026 con un incremento interanual de su cifra de negocios del 5,1%, según los Indicadores de Actividad del Sector Servicios publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Aunque el dato mantiene la senda positiva respecto a septiembre de 2025, el Archipiélago vuelve a quedar rezagado frente al conjunto de España, donde la facturación escaló un 7,4% en el mismo periodo.

Esta brecha de 2,3 puntos porcentuales evidencia una pérdida de tracción en el principal motor de la economía regional. Mientras el tejido empresarial peninsular acelera su volumen de negocio tras el verano, el ritmo de expansión de las empresas canarias se modera, confirmando que el crecimiento nominal de los ingresos empieza a encontrar techos evidentes en las Islas.

Frenazo intermensual frente al empuje peninsular

La comparativa respecto al mes anterior agudiza ese diferencial de dinamismo. Una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario, ajuste metodológico que elimina las distorsiones por días laborales o longitud del mes sobre la base de 2021, la facturación en Canarias apenas avanzó un 0,2% entre agosto y septiembre. En el conjunto del territorio nacional, ese mismo indicador mensual repuntó un 1,9%, multiplicando por más de nueve el registro del Archipiélago.

En el mapa autonómico, aunque todas las regiones anotaron tasas interanuales positivas frente a septiembre del ejercicio anterior, el comportamiento muestra dos velocidades muy marcadas. Canarias se sitúa en la zona media-baja de la tabla, lejos de los polos con mayor actividad empresarial y dinamismo económico. La Comunidad de Madrid lideró el crecimiento nacional con un alza del 12,7%, seguida de cerca por el País Vasco, con un 11,7%. En el extremo opuesto, las menores subidas correspondieron al Principado de Asturias (0,6%) y a las Islas Baleares (2,0%), el otro gran archipiélago turístico del país.

El comercio tira del carro ante la atonía hostelera

El desglose por ramas de actividad que ofrece el ISTAC permite identificar dónde reside la debilidad del crecimiento canario. El comercio sostuvo el grueso de la expansión en septiembre con una tasa de variación anual de su cifra de negocios del 5,6%, ligeramente por encima del promedio general del sector en las Islas.

Por el contrario, la hostelería, actividad tractora de la economía insular y termómetro directo del gasto en destino, registró un avance interanual de apenas el 2,8%. Esta cifra representa exactamente la mitad del crecimiento experimentado por la actividad comercial y refleja cómo el incremento de los costes operativos, la presión regulatoria y el encarecimiento de los servicios están estrechando los márgenes de expansión real en el sector alojativo y de restauración.

Con un crecimiento intermensual prácticamente plano del 0,2% y una dependencia estructural de actividades de bajo margen añadido, los datos de septiembre confirman que Canarias necesita mejorar su competitividad y aliviar las cargas sobre la actividad privada si aspira a converger con las tasas de expansión de las regiones más dinámicas de España.