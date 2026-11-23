El ejercicio del voto exterior ha quedado seriamente en entredicho en el Consulado General de España en Ámsterdam durante la votación presencial para las elecciones generales del 29-N. Luis Medina, ciudadano de La Laguna (Tenerife) y residente desde hace seis años en Países Bajos, ha denunciado una grave anomalía institucional tras desplazarse a la sede diplomática para depositar su voto.

El desplazamiento no respondió a una elección cómoda. Según relata el afectado, existe una queja generalizada entre los españoles residentes en el país porque la documentación electoral no llegó a numerosos domicilios, pese a que debía haberse remitido por correo postal. Ese fallo logístico forzó a Medina, votante habitual del Partido Popular e interventor electoral desde 2015, a viajar expresamente hasta Ámsterdam, único punto habilitado en todo el territorio neerlandés para votar en urna.

Al acercarse a las mesas correspondientes a la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, comprobó que estaban expuestas las papeletas de absolutamente todos los partidos concurrentes, excepto la del Partido Popular. Lejos de tratarse de un extravío aislado en las listas tinerfeñas, en el mismo recinto escuchó a otros electores de distintas provincias españolas denunciar exactamente la misma situación y, de nuevo, de forma exclusiva con la candidatura del PP.

"Si la piden, se imprime": el fin del voto secreto

Al verse obligado a preguntar al cónsul y formular una reclamación, la reacción dentro de la sede agravó el incidente. Según el testimonio de Medina, desde el instante en que él mencionó al Partido Popular, el funcionario encargado adoptó una actitud airada y displicente, llegando a levantar el labio en un gesto de desdén, y replicó con malos modos que, si alguien pedía esa papeleta, se imprimía en el momento. Una respuesta que choca frontalmente con los pilares del ordenamiento electoral.

Los artículos 68.1 y 69.2 de la Constitución Española consagran el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En desarrollo de ese mandato, el artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) obliga a las oficinas consulares a garantizar la disponibilidad material de las papeletas oficiales de todas las candidaturas en los centros de votación. Aunque Medina logró votar tras presentar su queja y recibir la papeleta, la vulneración ya se había consumado, para ejercer su derecho tuvo que verbalizar públicamente ante el personal consular cuál era su opción política, acabando así con el derecho al secretismo de su voto.

Asimetría electoral y efecto disuasorio en la urna

Las implicaciones de esta práctica trascienden el simple inconveniente burocrático. El secreto del voto no constituye un capricho formal ni una cuestión de pudor personal, es el escudo jurídico que blinda la libertad del ciudadano frente a la presión del poder público, el señalamiento social o posibles represalias administrativas. Sin anonimato efectivo, desaparece la garantía plena del voto libre y se quiebra la neutralidad institucional exigible a cualquier sede diplomática.

A esta vulneración se suma una flagrante asimetría operativa. Mientras el elector de cualquier otra formación recoge su papeleta en silencio y sin fricciones, quien desea votar al PP afronta retrasos, exposición ante terceros y la hostilidad de un empleado público. Ese sobrecoste actúa como un claro mecanismo disuasorio que altera la igualdad de condiciones entre candidaturas. Avalado por su experiencia como interventor desde 2015, Medina exigió ante los responsables que el consulado disponga de todas las opciones electorales sin excepciones. Entre los envíos que nunca llegaron a los domicilios y la ausencia selectiva en Ámsterdam, los votantes canarios en el exterior vuelven a pagar los fallos y la desatención de la Administración, es importante por ello, conocer la opción de poder descargar e imprimir la papeletas para llevarla directamente en el sobre, por medio de la página oficial de Descarga de papeletas para los electores residentes permanentemente en el extranjero (CERA), para poder evitar así que se viole el derecho al voto secreto.