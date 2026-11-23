El Salón Dorado del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria registró este pasado viernes, 20 de noviembre, una notable afluencia de público con motivo de la presentación del último libro del periodista y escritor José Javier Esparza, Reiniciar España (La Esfera de los Libros). El acto, organizado por el Círculo Hispanista de Canarias, congregó a numerosos lectores y asistentes interesados en analizar el rumbo político, institucional y demográfico del país.

Durante su intervención, Esparza desgranó las tesis principales de una obra en la que plantea una enmienda a la totalidad al modelo vigente y sostiene que España atraviesa "años decisivos" ante el agotamiento del ciclo globalista. Según defendió el autor ante el público grancanario, el escenario internacional se está reconfigurando en torno al interés nacional de las grandes potencias mientras España corre el riesgo de diluir su cohesión territorial e histórica si no acomete rectificaciones profundas en su estructura institucional, económica y cultural.

Mesa debate sobre soberanía, futuro e inmigración con 'Canario Today'

Tras la presentación del ensayo, la jornada continuó con una mesa debate titulada "España ante la remigración, soberanía y futuro", en la que José Javier Esparza compartió coloquio con Josué González, creador y director del canal divulgativo Canario Today, convertido en los últimos meses en uno de los espacios digitales de referencia en el archipiélago sobre actualidad política y el impacto de la crisis migratoria en las islas.

En este sentido, Esparza concretó su propuesta para revertir la presión migratoria y el impacto demográfico que soporta el archipiélago y el conjunto del territorio nacional, apostando por tomar como referencia el giro restrictivo emprendido por otros países europeos. Durante su intervención, el escritor reclamó la "aplicación de medidas que ya están aplicando Dinamarca, Noruega, Suecia, el Reino Unido o Hungría", así como impulsar "un programa de gobierno en España en el que los ilegales tengan que irse todos de la forma más humanitaria posible, bien a través del pacto de la Unión Europea, bien con España abriendo camino".

Ambos ponentes analizaron los desafíos específicos que afronta Canarias como frontera sur de Europa, poniendo el foco en la presión migratoria sobre los servicios públicos, la pérdida de soberanía nacional frente a las imposiciones regulatorias de Bruselas y la necesidad de recuperar políticas orientadas a la prosperidad económica, la seguridad y la defensa de la identidad común. El encuentro concluyó con una prolongada sesión de firma de ejemplares por parte de Esparza y un aperitivo compartido entre ponentes y asistentes en las dependencias del histórico edificio de la plaza de Cairasco.