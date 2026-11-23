La Audiencia de Cuentas de Canarias ha detectado que los 38 informes de selección y contratación de personal de Gesplan examinados carecen de firma electrónica verificable. El órgano fiscalizador también señala errores en fechas, códigos de proyecto y puestos ofertados, además de campos relevantes sin rellenar. Las incidencias se refieren a procesos ligados a encargos municipales del ejercicio 2022.

El informe, aprobado el 28 de octubre, reconoce que la documentación permite reconstruir parte de los procedimientos —como la recepción de currículums, la criba de candidatos o las entrevistas—, pero concluye que no acredita suficientemente la aprobación de las decisiones ni permite comprobar por sí sola la regularidad de todas las contrataciones. La falta de firma impide verificar quién dio el visto bueno y en qué fecha.

Fechas y puestos que no cuadran

La Audiencia encontró referencias a la anualidad 2020 en 23 de los 38 informes, pese a que correspondían a procesos de 2022. En al menos 24 quedó sin cumplimentar el campo destinado a identificar al organismo municipal que había encargado el servicio. También aparecen proyectos con códigos distintos dentro de un mismo expediente y fechas finales anteriores a las que figuran en la cabecera.

Uno de los ejemplos afecta a una oferta para un puesto de "operario especializado/vigilante": el apartado de criterios de selección lo identifica, en cambio, como una plaza de auxiliar veterinario. Para la Audiencia, estas discrepancias dificultan conocer a qué proyecto y necesidad respondía cada contratación y reducen el valor de los informes como prueba de las decisiones adoptadas.

El órgano de control también advierte de que Gesplan no acreditó de manera homogénea la relación entre cada trabajador y el encargo al que estaba adscrito, su dedicación efectiva, las horas imputadas y el coste facturado a los ayuntamientos. Por ello, no pudo comprobar sistemáticamente que los gastos de personal repercutidos se correspondieran con el trabajo realizado en cada proyecto.

Gesplan defiende que fueron errores formales

En sus alegaciones, la empresa pública atribuyó las incidencias a errores materiales, de transcripción o de sistematización y sostuvo que no afectaron a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. También afirmó que desde 2025 ha implantado la firma y validación de cada fase, ha estandarizado los baremos y ha reforzado la custodia de los expedientes.

La Audiencia tomó nota de esas medidas, pero mantuvo sus conclusiones: considera que Gesplan no aportó pruebas suficientes para verificar de forma general que los fallos fueran solo formales ni para reconstruir todas las fases de los procedimientos. El informe no declara irregulares todas las contrataciones; concluye que la documentación revisada no permite acreditar plenamente su regularidad.