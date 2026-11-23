El Boletín Oficial de Canarias ha publicado el modelo de convenio que permitirá a los bancos adherirse a la Hipoteca Joven. La orden, fechada el 9 de noviembre, fija las condiciones de esos acuerdos. Para que el programa empiece a funcionar, las entidades interesadas aún deben firmarlos.

El decreto que regula la iniciativa se aprobó en julio. El siguiente paso es cerrar esos convenios y anunciar qué bancos participarán y cuándo abrirán el plazo para solicitar financiación. Hasta entonces, los interesados no podrán iniciar la solicitud.

El modelo abre la puerta a los convenios

Cuando se adhieran al programa, los bancos revisarán la documentación y la capacidad de pago de cada solicitante. Las peticiones se atenderán por orden de llegada y las entidades comunicarán al Instituto Canario de la Vivienda cuántas reciben y cuántas hipotecas conceden.

Por ahora, el Gobierno trabaja con CaixaBank para que sea el primer banco en sumarse. Así lo anunció el consejero Pablo Rodríguez el 10 de noviembre, cuando avanzó que su intención era poner en marcha el programa antes de acabar el año. La publicación del modelo permite empezar a cerrar los convenios, pero cada entidad tendrá que firmar el suyo.

La hipoteca podrá cubrir hasta el 95% del menor valor entre el precio de compra y la tasación. Para que el banco llegue a ese porcentaje, el Gobierno respaldará el tramo que supera el 80%, con un máximo de 15 puntos. El comprador seguirá necesitando que el banco apruebe la operación y aporte el resto del precio.

Quién podrá acogerse al programa

Podrán optar personas mayores de edad de hasta 40 años y familias con menores a cargo, sin límite de edad. Entre las condiciones figuran haber residido legalmente en Canarias durante los dos años anteriores —con excepciones para ciertos retornos—, no ser propietario de otra vivienda salvo los casos previstos y destinar la casa adquirida a residencia habitual durante el periodo de garantía.

La vivienda deberá estar en Canarias, tener hasta 120 metros cuadrados útiles y costar como máximo 250.000 euros, incluidos los anexos. El decreto también fija límites de ingresos y patrimonio. La financiación máxima del 95% tampoco elimina todos los ahorros necesarios: el comprador tendría que cubrir la parte del precio que no financie el banco, además de los impuestos y gastos de la operación. El alcance real de la iniciativa se conocerá cuando se firmen los convenios y empiecen a concederse las primeras hipotecas.