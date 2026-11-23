El Gobierno de Canarias ha autorizado una partida inicial de 9,26 millones de euros para completar las ayudas destinadas a compensar a los productores de plátano de La Palma por los gastos extraordinarios de limpieza y acondicionamiento de la fruta afectada por las cenizas de la erupción de 2021.

Las compensaciones corresponden a la campaña 2021/2022 y buscan cubrir parte de los costes asumidos para retirar las cenizas volcánicas de las explotaciones y mantener la producción en condiciones de comercialización.

En abril de 2024, el Ejecutivo autonómico ya había concedido 2,09 millones de euros para este mismo concepto.

Sin embargo, aquella cantidad permitió atender únicamente cerca del 19% de los gastos extraordinarios acreditados por los productores, que ascendieron a 11,36 millones de euros.

Los mismos beneficiarios de las ayudas de 2024

La nueva partida estará dirigida a los mismos titulares de explotaciones plataneras incluidos en la orden de ayudas aprobada en abril de 2024.

La tramitación se realizará a través de las Organizaciones de Productores de Plátano (OPP) y otras entidades asociativas.

Para calcular la cantidad que corresponde a cada beneficiario se tendrán en cuenta los sobrecostes ya acreditados, las ayudas recibidas anteriormente y otras posibles compensaciones abonadas por los mismos daños.

El objetivo será determinar el importe complementario pendiente en cada caso y evitar duplicidades.

La cuantía final todavía debe concretarse

La autorización de los 9.266.601 euros no supone todavía el pago definitivo de toda la partida.

El Gobierno deberá revisar individualmente los expedientes y ajustar la financiación final en función de las cantidades que correspondan a cada productor y de los recursos que finalmente se asignen.

La medida se financia dentro de los 100 millones de euros procedentes del superávit autonómico destinados a actuaciones de recuperación económica y social de La Palma tras la erupción volcánica.

La nueva dotación permitirá continuar así con la compensación de los gastos que asumieron las explotaciones plataneras para limpiar y acondicionar sus cultivos durante los meses posteriores al volcán.