El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha coordinado este lunes en la Junta Local de Seguridad el dispositivo especial de tráfico, movilidad y seguridad previsto para el Black Friday y las principales celebraciones de Navidad.

La planificación contempla la actuación conjunta de cuerpos policiales, servicios municipales y equipos de emergencias ante el incremento previsto de peatones y vehículos durante las próximas semanas.

Uno de los primeros días de mayor actividad será este viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday y el inicio de buena parte de las compras navideñas.

Cinco zonas comerciales bajo especial seguimiento

El dispositivo prestará especial atención a Triana, Mesa y López, Tamaraceite, Siete Palmas y Las Arenas, áreas donde el Ayuntamiento prevé una mayor concentración de público y tráfico.

La Junta Local de Seguridad ha analizado las necesidades de estas zonas después de las reuniones mantenidas previamente con responsables de centros comerciales y zonas comerciales abiertas.

La planificación incluirá medidas para regular el tráfico, ordenar los desplazamientos peatonales y reforzar la prevención durante las jornadas de mayor actividad.

Nochebuena, Fin de Año y Reyes

El operativo se extenderá también a los principales actos previstos durante la campaña navideña.

Entre ellos figuran las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año, la carrera de San Silvestre, la llegada de los Reyes Magos y la Cabalgata de Reyes.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha señalado que la coordinación pretende anticipar las necesidades de movilidad y seguridad asociadas a estas fechas.

Los distintos dispositivos se adaptarán a cada celebración, con especial atención a la regulación del tráfico, los recorridos peatonales y la prevención de incidencias en los puntos con mayor concentración de asistentes.