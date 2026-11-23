La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado en un 4,04% el seguimiento de la huelga médica de este lunes en las instituciones del Servicio Canario de la Salud (SCS).

De los 7.327 profesionales convocados al paro, 3.963 estaban afectados durante el periodo contabilizado y 160 secundaron la huelga, según el balance difundido por el departamento autonómico.

La convocatoria afecta tanto a profesionales de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria.

Gran Canaria alcanza un 8,25%

Por áreas de salud, Gran Canaria registró el mayor seguimiento, con 122 médicos en huelga de los 1.478 afectados, lo que representa un 8,25%.

En Tenerife participaron 30 de los 1.940 profesionales afectados, equivalente a un 1,55%.

En La Palma secundaron el paro tres de los 159 médicos afectados, un 1,89%, mientras que en Lanzarote fueron cuatro de 229, un 1,75%.

Fuerteventura registró un seguimiento del 0,35%, con un profesional en huelga de los 289 afectados.

En El Hierro y La Gomera no se contabilizó ningún médico en huelga durante el periodo analizado.

Más de 1.500 profesionales en servicios mínimos

La jornada de mañana contó con 1.505 efectivos incluidos en los servicios mínimos establecidos para garantizar la atención sanitaria.

Sanidad señala que el turno se desarrolló sin incidencias destacables.

Los porcentajes corresponden al balance oficial ofrecido por la Consejería de Sanidad y reflejan el seguimiento contabilizado por el Servicio Canario de la Salud durante la jornada de este lunes.