La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha tramitado diez actas de propuesta de sanción contra un joven de 26 años al que atribuye distintas pintadas vandálicas realizadas en espacios públicos y propiedades privadas del municipio.

La investigación ha sido desarrollada durante varios meses por el grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu), cuyos agentes realizaron un seguimiento para determinar la autoría de los grafitis.

Según la Policía Local, las pesquisas permitieron relacionar al joven con diez pintadas y elaborar un informe que ya ha sido remitido junto a las correspondientes actas administrativas.

Las intervenciones investigadas se localizaron en puntos como la carretera general del Rosario, la plaza de Santo Domingo, la pista de patinaje del parque La Granja, plaza Weyler, Villalba Hervás, La Marina, las Ramblas de Santa Cruz y la calle Nicolás Estévanez, entre otros.

La ordenanza municipal contempla para este tipo de infracciones multas de hasta 1.500 euros por cada pintada, aunque será el departamento competente del Ayuntamiento el que determine la cuantía definitiva teniendo en cuenta los distintos hechos y su posible reincidencia.

Además de la sanción económica, la normativa establece que el responsable puede tener que asumir el coste de restitución o reparación de los daños causados.

El expediente distinguirá también entre las pintadas realizadas sobre espacios de titularidad pública y las que afectan a edificios, establecimientos o instalaciones privadas.