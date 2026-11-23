El 68,4% de los mayores de 18 años residentes en Canarias espera que la situación económica de su hogar se mantenga igual o mejore a corto plazo, según el Índice de Confianza del Consumidor correspondiente al tercer trimestre de 2026 publicado por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Sin embargo, el indicador general se sitúa en 65,2 puntos, en una escala de 0 a 200 donde el umbral de 100 marca el predominio de opiniones favorables, lo que refleja una confianza contenida y apenas 0,9 puntos superior a la del trimestre anterior.

El desglose de las expectativas a unos seis meses muestra que el grueso de la población apuesta por la inercia más que por una expansión clara de su renta familiar. Un 53,3% de los encuestados anticipa que la economía de su hogar no variará, mientras que un 15,2% confía en una evolución positiva.

Expectativas contenidas pese al leve repunte trimestral

Que el índice suba 0,9 puntos respecto al trimestre previo no altera el diagnóstico de fondo: los hogares canarios mantienen la guardia alta. Cuando la economía doméstica se percibe estancada para más de la mitad de la población y el saldo global continúa muy por debajo de los 100 puntos, las decisiones de consumo relevante y de ahorro se ven condicionadas por la cautela.

La incertidumbre sobre el coste de la vida, la presión fiscal y la capacidad adquisitiva pesa más en el ánimo de las familias que un avance marginal en la encuesta. Sin reformas que reduzcan las cargas sobre rentas y empresas ni señales claras de mayor dinamismo productivo, las expectativas de mejora rápida siguen siendo minoritarias entre los ciudadanos del archipiélago.

Marcado contraste entre el sur de Gran Canaria y el norte de Tenerife

El informe del ISTAC expone además diferencias notables entre comarcas que evidencian comportamientos dispares según el entorno económico insular. El sur de Gran Canaria encabeza el optimismo sobre la economía del hogar, con un 17,8% de residentes que prevén una evolución a mejor a corto plazo.

En el extremo opuesto figura el norte de Tenerife, donde apenas un 10,9% alberga expectativas positivas sobre su situación económica familiar. Una distancia de casi siete puntos porcentuales entre ambas zonas que ilustra cómo las dinámicas de empleo, inversión y actividad económica no se reparten de forma homogénea en el territorio canario.

Para que ese 68,4% que confía en sostener o mejorar su situación doméstica se traduzca en un cambio de ciclo real, las administraciones deben evitar añadir rigideces a la actividad privada y centrarse en generar incentivos estables para el trabajo y la inversión en todas las islas.