Tenerife acogerá los próximos 3 y 4 de diciembre la tercera edición del Congreso Internacional Aeroespacial de Canarias (CIAC 2026), que reunirá en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) a más de 500 participantes vinculados al sector.

El programa incluye más de 20 conferencias, sesiones y mesas de debate sobre inteligencia artificial, robótica, comunicaciones por satélite, exploración espacial, observación de la Tierra y movilidad aérea.

Entre las entidades representadas figuran la Agencia Espacial Europea (ESA), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), la Agencia Espacial Española, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Gran Telescopio Canarias.

También participarán profesionales de empresas como Airbus, Hispasat, GMV, PLD Space y Telespazio.

Satélites para emergencias y vigilancia ambiental

Una de las áreas del congreso estará centrada en las aplicaciones de la tecnología espacial fuera de la exploración científica.

Las sesiones sobre observación de la Tierra abordarán el uso de satélites para vigilar el territorio, seguir fenómenos meteorológicos y mejorar la prevención y gestión de emergencias.

El programa también analizará las comunicaciones seguras por satélite, proyectos europeos como IRIS y el uso de inteligencia artificial para el control del tráfico aéreo.

Otro de los bloques estará dedicado al desarrollo de aeronaves no tripuladas y a nuevas soluciones de movilidad aérea.

Robótica y exploración planetaria

La robótica espacial ocupará igualmente parte de las jornadas, con intervenciones sobre automatización y futuras misiones de exploración planetaria.

Entre los participantes anunciados se encuentran Martin Azkarate, especialista en robótica espacial de la ESA; Thomas Wolf, responsable de automatización y robótica del DLR; Mariella Graziano, directora de Estrategia de Sistemas Espaciales y Robótica de GMV, y Raúl Verdú, cofundador de PLD Space.

En el ámbito astrofísico intervendrán, entre otros, Valentín Martínez Pillet, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, y Romano Corradi, director del Gran Telescopio Canarias.

Un programa específico para estudiantes

La edición de este año incorporará además CIAC Talent, dirigido a estudiantes, jóvenes investigadores y profesionales interesados en las oportunidades laborales y formativas relacionadas con la industria aeroespacial.

El programa incluirá un hackathon internacional, simulaciones de vuelo, encuentros con empresas y sesiones sobre los perfiles profesionales demandados por el sector.

La celebración del congreso coincide además con la tramitación de un futuro grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de La Laguna, cuya implantación está prevista para el curso 2028/2029.

El encuentro está organizado por el Clúster Aeroespacial de Canarias y se estructurará en cinco grandes áreas: aeronáutica, robótica, espacio, astrofísica y formación y talento.