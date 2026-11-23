Un motorista ha resultado herido en estado crítico tras una colisión entre una motocicleta y un coche registrada este lunes en Los Realejos, en Tenerife.

El accidente se produjo poco antes de las 07:45 horas en la carretera de La Montaña, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El personal sanitario desplazado hasta el lugar atendió al motorista, que presentaba politraumatismos de carácter grave.

Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar también fue atendida una mujer de 53 años que presentaba una crisis de ansiedad y cervicalgia de carácter leve. Posteriormente fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Agentes de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico y realizaron el correspondiente atestado, mientras que personal del Servicio de Conservación de Carreteras llevó a cabo las labores de limpieza de la calzada.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión.