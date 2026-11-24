La Guardia Civil ha acordonado una zona del litoral de Los Guinchos, en Breña Baja, tras la localización de un proyectil de mortero.

El artefacto fue encontrado por un particular durante la tarde-noche de este lunes, tras lo que se estableció un perímetro de seguridad a la espera de la intervención de especialistas.

Efectivos del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil se han movilizado para examinar el proyectil, determinar su estado y establecer cómo proceder con el artefacto.

El alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, ha señalado que el proyectil se encuentra aparentemente en buen estado y ha recordado que hace algunos años ya se localizó otro artefacto similar en las inmediaciones de una cueva de la misma zona, aunque en aquella ocasión estaba más deteriorado.

Por el momento no ha trascendido la antigüedad ni la procedencia del proyectil encontrado este lunes.

La Guardia Civil ha aclarado además que una fotografía difundida durante las últimas horas como si correspondiera al hallazgo de Los Guinchos muestra en realidad una pieza de museo.

La zona permanecerá bajo control mientras los especialistas determinan las medidas necesarias para retirar o neutralizar el artefacto con seguridad.