La huelga médica que mantenía abierto un conflicto con el Servicio Canario de la Salud (SCS) entra en una nueva fase. El Gobierno de Canarias y el comité de huelga han alcanzado un preacuerdo que permitirá suspender las movilizaciones previstas entre este martes 24 y el viernes 27 de noviembre, después de que el Ejecutivo autonómico se comprometiera a destinar 180 millones de euros a mejorar las condiciones laborales de los facultativos durante los próximos cinco años.

El entendimiento se produjo este lunes en Santa Cruz de Tenerife, durante una reunión en la sede de Presidencia del Gobierno en la que participó Fernando Clavijo junto a representantes del comité de huelga CESM Canarias-SEMCA y UGT. También asistieron la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el director del SCS, Adasat Goya.

El acuerdo supone un cambio de escenario tras semanas de conflicto, aunque todavía no representa su solución definitiva. Los sindicatos han aceptado suspender temporalmente los paros mientras ambas partes abren un periodo de negociación de quince días para intentar cerrar los compromisos pendientes.

Las guardias, los descansos y los salarios siguen pendientes

Sobre la mesa permanecen los 18 objetivos incluidos en el preaviso de huelga. Entre las principales reivindicaciones figuran la creación de un marco propio de negociación para médicos y facultativos, la revisión de las jornadas laborales y las guardias, la mejora de los descansos y la actualización de las condiciones retributivas.

El compromiso económico anunciado por el Ejecutivo autonómico alcanza los 180 millones de euros distribuidos en cinco anualidades. Sin embargo, todavía deberá concretarse cómo se repartirán esos recursos y qué medidas se aplicarán a cada colectivo profesional.

La negociación también tendrá que resolver los procedimientos jurídicos y administrativos necesarios para que los compromisos alcanzados puedan aplicarse de manera efectiva.

El documento acordado contempla mecanismos de seguimiento y garantías sobre la eficacia jurídica de las futuras medidas. El objetivo es evitar que las conversaciones terminen en una declaración de intenciones sin resultados concretos.

Quince días para evitar que vuelva el conflicto

La suspensión de los paros ofrece un margen de tranquilidad a la sanidad pública canaria, aunque el calendario sigue siendo ajustado. Gobierno y sindicatos deberán avanzar en las próximas dos semanas sobre cuestiones que afectan directamente a la organización del trabajo en hospitales y centros de salud.

La jornada de huelga del lunes había registrado un seguimiento del 4,04%, según los datos oficiales del SCS, con diferencias importantes entre islas. Gran Canaria alcanzó el 8,25%, mientras que Tenerife se situó en el 1,55%.

El preacuerdo llega, por tanto, después de una jornada de movilizaciones con una participación desigual y abre la posibilidad de encauzar las reivindicaciones profesionales mediante la negociación.

El resultado dependerá de que los compromisos económicos se traduzcan en medidas concretas y de que los representantes de los facultativos consideren suficientes las soluciones planteadas.

Por ahora, los médicos suspenden las movilizaciones previstas para esta semana. El conflicto queda pendiente de lo que suceda durante los próximos quince días.