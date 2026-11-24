Los costes industriales en Canarias siguen sin encontrar techo y han vuelto a desmarcarse del resto de España. Según los datos publicados este martes por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el Índice de Precios Industriales (IPRI) cerró el mes de octubre de 2026 con una tasa de variación anual del 48,7%. Lejos del tono tranquilizador con el que el organismo oficial titula su propia nota, donde afirma que el indicador "modera su crecimiento", las cifras desmienten cualquier alivio: la tasa interanual se aceleró 2,8 puntos respecto a septiembre, cuando se situaba en el 45,9%.

El golpe sobre el tejido productivo del Archipiélago resulta aún más severo al compararlo con el conjunto del país. Canarias encabeza el encarecimiento industrial en toda España, solo seguida de cerca por el Principado de Asturias, con un 47,3%. En el extremo opuesto se sitúan Extremadura (7,2%) y Cantabria (9%). La media nacional se quedó en el 19,9%, tras repuntar 1,3 puntos en el último mes. Es decir, producir en las Islas se ha encarecido 28,8 puntos porcentuales más que en el promedio español, casi dos veces y media más, y a un ritmo de aceleración que duplica el registrado a escala estatal.

El peso asfixiante de la factura energética

Detrás de esta escalada no hay un fenómeno pasajero, sino el lastre estructural del coste energético en el Archipiélago. El propio ISTAC subraya que los sectores vinculados a la energía determinan la evolución del índice general. En octubre, la tasa anual de la energía se disparó hasta el 69%, ocho décimas por encima del 68,2% anotado en septiembre.

Mantener una inflación energética cercana al 70% interanual actúa como un gravamen constante sobre toda la cadena de valor. Ninguna fábrica, planta agroalimentaria o industria auxiliar puede operar al margen de la electricidad y los combustibles. Cuando el insumo básico que sostiene la actividad industrial se encarece de forma crónica muy por encima de la Península, la consecuencia económica resulta inmediata: pérdida de competitividad frente a operadores ubicados en mercados donde los precios crecen casi siete veces menos, como Extremadura, o más de cinco veces menos, como Cantabria.

El efecto dominó hacia el bolsillo del consumidor

El alcance del problema se agrava al examinar qué mide exactamente este indicador. El IPRI registra exclusivamente los precios de venta a salida de fábrica, en bienes como energía, productos alimenticios, bebidas o tabaco, por lo que no incluye gastos de transporte ni de comercialización. El 48,7% constituye, por tanto, el suelo de la presión de costes, no su techo.

En una economía insular y ultraperiférica, donde el transporte marítimo, la logística interinsular y la distribución añaden sobrecostes inevitables sobre el precio de origen, este repunte a pie de fábrica coloca a las empresas canarias ante una disyuntiva directa. Si absorben la subida para defender cuota de mercado, estrechan sus márgenes, frenan la inversión y bloquean la creación de empleo. Si la repercuten en tarifa, el encarecimiento acaba trasladándose a la cesta de la compra y erosionando la renta disponible de las familias.

Mientras el enunciado oficial intenta suavizar un alza interanual próxima al 50%, la aritmética industrial expone un entorno de máxima tensión para la economía real. Sin una rebaja efectiva de los costes energéticos, menor presión fiscal y regulatoria y mayor competencia en el suministro, el sector secundario canario seguirá perdiendo músculo frente al resto de España.