El Servicio Canario de la Salud (SCS) prepara una nueva oferta de empleo público con 666 plazas distribuidas en 53 categorías profesionales. La propuesta, aprobada este lunes por mayoría en la Mesa Sectorial de Sanidad, contempla puestos para médicos, enfermeros, auxiliares y personal de gestión y servicios, además de una revisión de las retribuciones vinculadas a la carrera profesional a partir de 2027.

La iniciativa llega en un momento en el que la estabilidad de las plantillas y las condiciones laborales vuelven a ocupar buena parte del debate sanitario en Canarias. El objetivo anunciado por el departamento autonómico es reducir la temporalidad y avanzar en la consolidación del empleo dentro del sistema público.

La reunión estuvo presidida por el director del SCS, Adasat Goya, y contó con representantes de CCOO, UGT, SEPCA, CEMSATSE e Intersindical Canaria.

La aprobación de la Mesa Sectorial constituye un primer paso. El proyecto todavía deberá recibir el visto bueno del Gobierno de Canarias antes de que puedan convocarse los correspondientes procesos selectivos.

Médicos y enfermeros concentran buena parte de las plazas

La oferta contempla 180 plazas para personal médico, entre ellas 91 destinadas a facultativos especialistas de Área y 52 para especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

En enfermería se incluyen 179 plazas, a las que se suman 105 para técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, 61 para celadores y 29 para pinches, además de otros puestos repartidos entre las categorías contempladas en el proyecto.

Las plazas estarán destinadas tanto a personal de nuevo ingreso mediante acceso libre como a trabajadores que participen en procedimientos de promoción interna.

También se reservará un 7% del total para personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, conforme a las condiciones previstas en la convocatoria.

La distribución refleja la necesidad de seguir incorporando profesionales a un sistema sanitario que afronta el reto de estabilizar sus plantillas y mantener una atención adecuada en las distintas áreas de salud del archipiélago.

No obstante, el anuncio no supone la incorporación inmediata de 666 trabajadores. La oferta deberá completar su tramitación administrativa y los aspirantes tendrán que esperar a la publicación de las convocatorias para conocer los requisitos y plazos de participación.

Mejoras salariales y exámenes de estabilización en diciembre

La reunión también permitió avanzar en una de las cuestiones que afectan a los trabajadores del SCS: las retribuciones correspondientes a la carrera profesional.

Sanidad ha anunciado que incrementará las cuantías económicas de los cinco grados de carrera profesional de manera progresiva entre 2027 y 2030, tomando como referencia la media de las tres mejores retribuciones del Sistema Nacional de Salud.

La medida está planteada para todas las categorías profesionales y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de cada uno de los ejercicios previstos.

Por otra parte, el SCS informó del calendario de los procesos de estabilización todavía pendientes. Entre las próximas citas figuran los exámenes correspondientes a las categorías de Auxiliar de Enfermería y Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, programados para el 12 de diciembre.

La Administración autonómica también trabaja en la creación de nuevas categorías de personal clínico investigador, con la intención de integrar la investigación sanitaria dentro de la estructura estable de los centros públicos.

La oferta de empleo y las mejoras retributivas anunciadas abren así un nuevo calendario para los profesionales sanitarios canarios. Su desarrollo dependerá ahora de la aprobación definitiva de los decretos y de la ejecución de los procedimientos administrativos correspondientes.