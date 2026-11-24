El Palacio de La Moncloa acoge desde las 08:00 horas (hora canaria) de este martes la tercera reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico para abordar el desbordamiento migratorio que sufre el archipiélago, con especial incidencia en la isla de El Hierro tras el nuevo repunte de cayucos registrado este fin de semana.

La cita coincide con el último Consejo de Ministros ordinario antes de las elecciones generales del 29N, una circunstancia que el presidente canario, Fernando Clavijo, pretende aprovechar para arrancar al Ejecutivo de Pedro Sánchez la aprobación urgente de un nuevo decreto ley que garantice la continuidad de las derivaciones de menores extranjeros no acompañados hacia otras comunidades autónomas. El mecanismo actual expira el próximo 31 de diciembre, lo que dejaría a las islas sin cobertura legal para trasladar a los jóvenes a partir de enero.

Cifras récord en noviembre y ausencia de Frontex

Sobre la mesa de Moncloa pesan unos registros que desbordan cualquier previsión oficial. Según los datos del Gobierno de Canarias, casi 13.000 inmigrantes irregulares han alcanzado las costas del archipiélago en lo que va de mes de noviembre a bordo de 130 embarcaciones. El impacto sobre la red autonómica de tutela es crítico:

983 menores en tres semanas: Solo en noviembre han llegado 983 menores no acompañados, prácticamente la misma cifra que todos los trasladados fuera de las islas durante un año entero (994).

Solo en noviembre han llegado 983 menores no acompañados, prácticamente la misma cifra que todos los trasladados fuera de las islas durante un año entero (994). Capacidad casi cuadruplicada: Canarias tutela actualmente a 3.325 menores , multiplicando casi por cuatro el límite ordinario de sus recursos asistenciales.

Canarias tutela actualmente a , multiplicando casi por cuatro el límite ordinario de sus recursos asistenciales. Sin rastro de Frontex en origen: El Ejecutivo autonómico denuncia que sigue sin tener constancia alguna del despliegue efectivo de la agencia europea Frontex en aguas de Senegal y Gambia, principales puntos de salida de los cayucos hacia El Hierro.

Cabello reclama hechos antes del cierre de la legislatura

En paralelo al inicio de la reunión en Madrid, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha insistido esta mañana en declaraciones a RTVC en que el archipiélago necesita que el Estado pase de las palabras a los hechos y cumpla con los compromisos pendientes derivados de la presión migratoria en la ruta atlántica.

Esta exigencia se suma al ultimátum lanzado ayer por Fernando Clavijo, quien reclamó que el Consejo de Ministros de hoy no cierre la legislatura sin desbloquear tres carpetas clave de la agenda canaria: el decreto para blindar el reparto de menores, la financiación pendiente para los afectados por el volcán de La Palma y la continuidad del Convenio de Carreteras.